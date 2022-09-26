Türkiye Gazetesi

Rusya'nın saldırıları sebebiyle Ukrayna hava sahasının sivil uçuşlara kapatıldı. Bunun üzerine Türk Hava Yolları (THY), Yekaterinburg, Minsk, Soçi, Ukrayna, Krasnodar ve Rostov seferlerini durdurdu. THY bu kararını uzattı.

31 ARALIK'A KADAR SEFER YOK

THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan bilgilendirmede "31 Aralık 2022 (dahil) tarihine kadar Yekaterinburg, Minsk, Soçi, Ukrayna, Krasnodar ve Rostov çıkışlı/varışlı uçuşlarımız iptal edildi. Değişiklik ve iade işlemlerinizi acentenizden, web sitemizden ya da 0 850 333 0 849 numaralı çağrı merkezimizden tamamlayabilirsiniz" ifadelerine yer verildi.

THY'den avantajlı bilet kampanyası! 32 uçuş noktasına her şey dahil Dünya üzerinden en kaliteli ve hemen hemen her ülkeye uçuş seferleri olan Türk Hava Yolları (THY) sayesinde yolcular İstanbul'dan Balkanlar ve Güney Avrupa'da 32 uçuş noktasına her şey dahil 119 dolardan başlayan fiyatlarla uçabilecek.

THY Fransa seferlerini iptal etti! Sebebi belli oldu Türk Hava Yollarının (THY) Fransa'ya yarın düzenleyeceği birçok seferi, bu ülkedeki hava trafik kontrolörlerinin yapacağı grev nedeniyle iptal edildi.