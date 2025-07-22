Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Ağabeyinin mezarında buldukları hayatının şokunu yaşattı! Hemen polisi aradı

Ağabeyinin mezarında buldukları hayatının şokunu yaşattı! Hemen polisi aradı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Samsun'da geçen yıl vefat eden ağabeyinin mezarını yaptıran adam, toprağa gömülü silah buldu. Ekiplerin incelemesinde silahın 1. veya 2. Dünya Savaşı'ndan kaldığı tahmin edildi.

Samsun'un İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi İlyasköy Mezarlığında geçen yıl vefat eden bir kişinin mezarının yapım çalışmasında işçiler mezar kenarını kazma ile kazarken toprağa gömülü tabanca ortaya çıkardı.

Ağabeyinin mezarında buldukları hayatının şokunu yaşattı! Hemen polisi aradı - 1. Resim

SAVAŞ DÖNEMİNDEN KALMIŞ OLABİLİR

Olay polise haber verildi. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri mezarlıkta incelemelerde bulundu.

Ağabeyinin mezarında buldukları hayatının şokunu yaşattı! Hemen polisi aradı - 2. Resim

Paslanmış olup işlevini kaybetmiş olan tabancanın 1910-1945 yıllarında kullanılan 1. veya 2. Dünya Savaşına ait olduğu tahmin ediliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Gören şaştı kaldı! Real Madrid "kolay seviye" dedi, Arda Güler'in buzlanmış fotoğrafı gündem olduMASAK'tan Sarallar raporu! Bütün eylemleri ifşa oldu: Radara takılan para transferleri, bahisler...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Tatiliniz kabusa dönüşebilir! Sıcak hava gıda zehirlenmelerini arttırdı... Uzmanlar iki gıdanın altını çizdi - YaşamŞikayetler arttı! Sıcak hava tatilinizi kabusa çevirebilirBurası İstanbul! Sıcaklık 40 dereceyi gördü, asfaltta yumurta pişti - YaşamBurası İstanbul! Esnaf tavada yumurta pişirdiYakın tarihte gürül gürül akıyordu! Ünlü şelale 10 günde tamamen kurudu - YaşamÜnlü şelale 10 günde tamamen kuruduEklemleriniz sürekli ağrıyor mu? Sebebi tabağınızdaki o yiyecekler olabilir... - YaşamEklemleriniz sürekli ağrıyor mu? Sebebi tabağınızdaki o yiyecekler olabilir...Kentteki görüntü Hindistan'ı aratmıyor! Kirlilik had safhada...  - YaşamAdana'nın Venedik'i çöplüğe döndü!Sevkiyatta firar ettiler, bir aydır haber alınamıyor! "Aşırı hırçınlar, görenler hemen kaçsın" - YaşamSevkiyatta firar ettiler, bir aydır haber alınamıyor
Sonraki Haber Yükleniyor...