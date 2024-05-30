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Akraba kavgasında kan aktı! Silahla vurulan baba oğul hastaneye kaldırıldı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Akraba kavgasında kan aktı! Silahla vurulan baba oğul hastaneye kaldırıldı
Bursa, Osmangazi, Çekirge Devlet Hastanesi, Haber

Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Bursa'da akrabalar arasında çıkan tartışmada kan aktı, silahla yaralanan baba ve oğlu hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde akrabalar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Aynı aileden Kerem, Yusuf ve Baran K. ile diğer aileden Hüseyin K. (60) ve oğlu Naif K. (20) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma büyüyünce taraflar silahlara sarıldı. Hüseyin K. ve oğlu silahla ateş edilmesi sonucu yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri olay yerinden kaçan zanlıları yakalamak için çalışma yürütüyor.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: Anadolu Ajansı
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