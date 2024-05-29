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Kuştepe’de kadınlar birbirine girdi! Saç saça, baş başa kavga kamerada

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Kadın Şiddeti, Şişli, Meydan Kavgası, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kadınların 'aldatma' kavgasında ortalık savaş alanına döndü. Çığlık sesini duyan mahalleye koştu. Saç saça, baş başa kavga bir erkek tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Şişli’de bir kadın, eşini kendisiyle aldattığını iddia ettiği kadına sokak ortasında saldırdı. Semtteki diğer kadınlar da araya girince ortalık savaş alanına döndü. Olay, önceki gün akşam saatlerinde Kuştepe’de yaşandı. Bir kadın, eşini kendisiyle aldattığını iddia ettiği başka bir kadını sokakta yürürken gördü. İki kadın arasında başlayan tartışma, bir anda kavgaya dönüştü.

SAÇ SAÇA KAVGAYA TUTUŞTULAR

Küfürlerin havada uçuştuğu kavgaya, semtteki diğer kadınlar da karıştı. Çığlık sesini duyan sokağa indi. O anlar bir kişi tarafından cep telefonu ile kayda alındı. Görüntülerde saça saça kavgada eden kadınların yerlerde sürüklenmesi yer aldı. Tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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