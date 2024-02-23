Alman damatlar zirveye yerleşti! Özbek gelinler, Suriyelileri geride bıraktı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılına ait yabancı ile evlenme istatistiklerini paylaştı. Türkiye'de geçen yıl 3 bin 716 Özbek kadın evlendi. Böylelikle Özbek gelinler bu alanda Suriyelileri geride bırakarak zirveye yerleşti. En çok kız ise Almanya vatandaşlarına verdik. Bin 387 Alman, Türk kızıyla dünyaevine girdi.

TÜİK verilerine göre geçen yıl evlenmelerde yabancı damatların sayısı 6 bin 345, yabancı gelinlerin sayısı 31 bin 29 oldu.

ÖZBEK GELİNLER ZİRVEDE

2014 sonrasında Özbek gelin sayısındaki artış ise dikkati çekti. Söz konusu yılda Türkiye'de 560 Özbek kadın evlenirken, bu sayı geçen yıl itibarıyla 3 bin 716'ya yükseldi. Böylece Özbekler, bu alanda 2015'ten bu yana ilk sırada olan Suriyelileri (3.519) geride bırakarak zirveye yerleşti. Özbekler ve Suriyelilerin ardından 2023'te Azerbaycan (2.818), Rusya (2.339), Almanya (2.243) uyruklu kadınlar, Türkiye'de en çok evlilik yapan yabancı gelinler olarak öne çıktı.

SURİYELİ DAMATLAR İKİNCİ SIRADA

2009'dan bu yana nikah masasına oturan yabancı erkekler sayısında da ilk sırada Almanlar yer alıyor. Türkiye'de evlenen Alman erkeklerin sayısı 2023 itibarıyla 1.387 olurken, bu ülke uyruklu erkekleri Suriye (1.219), Avusturya (326), Afganistan (316) ve Azerbaycan (254) uyruklular izledi.

Türkiye'de 2023 itibarıyla evlenen yabancı uyruklu kadın ve erkek sayısı şöyle:

Uyruk Kadın Uyruk Erkek

Özbekistan 3.716 Almanya 1.387

Suriye 3.519 Suriye 1.219

Azerbaycan 2.818 Avusturya 326

Rusya 2.339 Afganistan 316

Almanya 2.243 Azerbaycan 254