Tokat’ın Zile ilçesinde yaşayan yaşlı kadınla kangal köpeği arasındaki sevgi bağı dikkat çekti. Ameliyat olan köpeğine kavuşan yaşlı kadının kurduğu cümleler, duyanları duygulandırdı.

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Tokat’ın Zile ilçesine bağlı Kaşpınar köyünde yaşayan 72 yaşındaki Gülkız Şahingözlü, 1 yaşındaki kangal köpeğine adeta evladı gibi bakıyor.

Yakın zamanda sağlık sorunları yaşayan köpeğini veteriner dönüşü anne şefkatiyle karşılayan yaşlı kadının samimi davranışı görenlerin yüreklerini ısıttı.

Şahingözlü ve köpeğinin dostluk bağı cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Köpeğini karşıladığı anlarda, "Çok geçmiş olsun. Allah sana sağlık, sıhhat versin." sözleriyle duygulu konuşma yapan Şahingözlü, köpeğine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Ameliyat olan Kangal köpeğine kavuştu, sözleri yürekleri ısıttı

Gülkız Şahingözlü, "Yaylada komşumuzun köpeği doğurdu. Biz de sahiplendik. Yaylada pek büyümemişti, köye geldik. Ara sıra kayboluyordu, bulanlar için ödül veriyordum. Ne hallerle büyüttüm." dedi.

"BU BENİM CANIM CİĞERİM"

Şahingözlü, "Bu benim canım ciğerim. Akşama kadar yanımda duruyor. Bazen kızımın inekleriyle birlikte dağlara salıyorum. Çok seviyorum, canımın içi benim." ifadelerini kullandı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Zile Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: İHLAS HABER AJANSIZile

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