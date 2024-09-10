Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza! Çok sayıda yaralı var
Yaşam Haberleri / Anadolu Ajansı
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde 3 aracın karıştığı zincirleme bir kaza meydana geldi. Yaralanan 7 kişi hastanelere kaldırıldı.
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde İstanbul istikametine doğru seyreden M.E. idaresindeki cip ile Y.Ö. yönetimindeki otomobil Yeşilyayla mevkisinde çarpıştı.
Kazanın ardından sol şeritte durabilen araçlara aynı istikamette ilerleyen M.Z.A'nın kullandığı başka bir otomobil çarptı. Savrulan otomobil yol kenarındaki ağaçlık alana girdi.
7 YOLCU YARALANDI
İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, sağlık ve Karayolları ekipleri sevk edildi.
Kazaya karışan araçlarda yolcu olarak bulunan 7 kişi yaralandı. Ambulanslarla Düzce'deki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz - Yaşam
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı