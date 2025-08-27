Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Ankara'da tepki çeken görüntü! Utanmadan sosyal medyada da paylaştılar... Köpeğe alkol içirdi

Ankara'da tepki çeken görüntü! Utanmadan sosyal medyada da paylaştılar... Köpeğe alkol içirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir şahıs, köpeğine alkol içirdi. O anlar sosyal medyada paylaşılırken, görüntülere tepkiler çığ gibi büyüdü.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde kimliği henüz öğrenilemeyen bir şahıs, köpeğine zorla alkol içirdi.

O anlar sosyal medyada paylaşılırken, kısa sürede yayılan görüntüler hayvanseverler ve vatandaşlar tarafından büyük tepkiyle karşılandı.

"BENDEN ALKOLİK"

Şahsın alkol içerken, alkolün bir kısmını köpeğinin yemek kabına döktüğü görüntülere yansıdı. Köpeğin alkolü içtiği anlarda da şahsın, "Nasıl da içiyor, benden alkolik" dediği gözlemlendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Dışişleri Bakanlığı, Netanyahu'nun 'soykırım' çıkışına tepki gösterdiZincir marketlere de üretim yapıyor! Ünlü süt markasına soruşturma
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
"Annemizi kaybettik" deyip defnettiler! Cenaze başka ailenin çıktı - Yaşam"Annemizi kaybettik" deyip defnettilerBir oğlunu kaybetti, diğeri için 14 yıldır mücadele veriyor! “Ben olmasam kimse acıktığını anlamıyor” - YaşamBir oğlunu kaybetti, diğeri için 14 yıldır mücadele veriyorOnu görenler hayret ediyor! Yıllar sonra evine dönen Suriyeli arkadaşlarına seslendi - YaşamOnu görenler hayret ediyor! Yıllar sonra evine dönen Suriyeli arkadaşlarına seslendiAdana'da akıllara durgunluk veren olay! Tamirciye bırakılan aracın motoru çalındı - YaşamMotor arızası için gelmişti! Gözlerine inanamadıBulutların üstünde yaşayan insanlar... Himalayalar'da hayatta kalmanın sırrı! Gen uzmanlarından ilginç araştırma - Yaşamİlginç Himalaya araştırması: Binlerce yıldır aynı yerde yaşıyorlar"Tam bitti" derken başka kabus başladı! Ciddi boyutlara ulaştı - Yaşam"Tam bitti" derken başka kabus başladı!
Sonraki Haber Yükleniyor...