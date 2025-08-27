Ankara'da tepki çeken görüntü! Utanmadan sosyal medyada da paylaştılar... Köpeğe alkol içirdi

Ankara'nın Polatlı ilçesinde kimliği henüz öğrenilemeyen bir şahıs, köpeğine zorla alkol içirdi.

O anlar sosyal medyada paylaşılırken, kısa sürede yayılan görüntüler hayvanseverler ve vatandaşlar tarafından büyük tepkiyle karşılandı.

"BENDEN ALKOLİK"

Şahsın alkol içerken, alkolün bir kısmını köpeğinin yemek kabına döktüğü görüntülere yansıdı. Köpeğin alkolü içtiği anlarda da şahsın, "Nasıl da içiyor, benden alkolik" dediği gözlemlendi.