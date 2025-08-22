Erol Köse'nin kızı Dijan Köse’nin 'köpek' videosu tepki çekti! Küçük kız korkudan denize atladı

Ünlü yapımcı Erol Köse’nin kızı Dijan Köse, sosyal medyada paylaştığı görüntülerle büyük tepki çekti.

Köpeğinin tasmasını çıkaran Köse, hayvanın bir kız çocuğunun üzerine koştuğu anları kayda alarak yayınladı. Korkudan panikleyen kız, kıyafetleriyle denize atladı.

Dijan Köse’nin videoyu “Ne olur sonuna kadar izleyin, çocuk korkudan kıyafetleriyle denize atladı” notu ve kahkaha emojisiyle paylaşması eleştirilerin hedefi oldu.

Gelen tepkilerin ardından Köse, söz konusu paylaşımı sosyal medya hesabından kaldırdı.