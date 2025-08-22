Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Magazin > Erol Köse'nin kızı Dijan Köse’nin 'köpek' videosu tepki çekti! Küçük kız korkudan denize atladı

Erol Köse'nin kızı Dijan Köse’nin 'köpek' videosu tepki çekti! Küçük kız korkudan denize atladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Erol Köse’nin kızı Dijan Köse, köpeğinin küçük bir kız çocuğunu korkutarak denize atlamasına neden olduğu anları sosyal medyada kahkahalarla paylaşınca tepki çekti.

Ünlü yapımcı Erol Köse’nin kızı Dijan Köse, sosyal medyada paylaştığı görüntülerle büyük tepki çekti.

Erol Köse'nin kızı Dijan Köse’nin 'köpek' videosu tepki çekti! Küçük kız korkudan denize atladı - 1. Resim

Köpeğinin tasmasını çıkaran Köse, hayvanın bir kız çocuğunun üzerine koştuğu anları kayda alarak yayınladı. Korkudan panikleyen kız, kıyafetleriyle denize atladı.

Erol Köse'nin kızı Dijan Köse’nin 'köpek' videosu tepki çekti! Küçük kız korkudan denize atladı - 2. Resim

Dijan Köse’nin videoyu “Ne olur sonuna kadar izleyin, çocuk korkudan kıyafetleriyle denize atladı” notu ve kahkaha emojisiyle paylaşması eleştirilerin hedefi oldu.

Erol Köse'nin kızı Dijan Köse’nin 'köpek' videosu tepki çekti! Küçük kız korkudan denize atladı - 3. Resim

Gelen tepkilerin ardından Köse, söz konusu paylaşımı sosyal medya hesabından kaldırdı.

