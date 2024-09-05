Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Ardahan'da sağanak yerini doluya bıraktı! Her yer bir anda beyaza büründü

Ardahan'da sağanak yerini doluya bıraktı! Her yer bir anda beyaza büründü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ardahan'da günlerdir süren sağanak yerini doluya bıraktı. Bölgeden gelen görüntüler kar yağışını aratmadı, vatandaşlar da şaşırdı.

Ardahan'ın Göle ilçesine bağlı Yeniköy köyünde sabah saatlerinde sağanak ve dolu etkili oldu.

Ardahan'da sağanak yerini doluya bıraktı! Her yer bir anda beyaza büründü - 1. Resim

Dolu yağışı, Eylül ayının başında nadir görülen bir tablo oluşturdu. Kar manzarasını aratmayan dolu yağışı şaşırttı.

Ardahan'da sağanak yerini doluya bıraktı! Her yer bir anda beyaza büründü - 2. Resim

Aniden bastıran doluya hazırlıksız yakalanan köylüler de zor anlar yaşadı.

Ardahan'da sağanak yerini doluya bıraktı! Her yer bir anda beyaza büründü - 3. Resim

HER YER BEYAZA BÜRÜNDÜ

Köyde yaklaşık 20 dakika etkili olan dolunun ardından her yer bembeyaz oldu.

Ardahan'da sağanak yerini doluya bıraktı! Her yer bir anda beyaza büründü - 4. Resim

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kırşehir'de tarihi eser operasyonuYÖK'ten Türkiye Gazetesi'nin duyurduğu 'sahte diploma' konusu hakkında açıklama
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yakıt pahalandı motosiklet kullanımı 4 kat arttı - YaşamYakıt pahalandı motosiklet kullanımı 4 kat arttıAskıda ekmek dijitalleşti: Ekmekcell sayesinde 81 ilde tek dokunuşla yardım! - YaşamDijital "askıda ekmek" yardımlaşmayı güzelleştirdiAntalya'da düzenlenen TEKNOFEST Akdeniz Teknoloji Yarışmaları başlıyor - YaşamAntalya'da düzenlenen TEKNOFEST Akdeniz Teknoloji Yarışmaları başlıyorKırıkkale'de polis olmak isteyen zihin engelli gencin hayali gerçekleştirildi - YaşamPolis olmak isteyen engelli genç göreve çıkarıldıHer şey işe geç kalmamak için! Sadece 10 metrede iki kaza birden yaptı - Yaşamİşe geç kalmak istemedi, 10 metrede iki kaza yaptıPaşalimanı Adası'nda yangın! Ekiplerin müdahalesi sürüyor - YaşamPaşalimanı Adası'nda yangın! Ekiplerin müdahalesi sürüyor
Sonraki Haber Yükleniyor...