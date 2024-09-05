Ardahan'da sağanak yerini doluya bıraktı! Her yer bir anda beyaza büründü
Yaşam Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Ardahan'da günlerdir süren sağanak yerini doluya bıraktı. Bölgeden gelen görüntüler kar yağışını aratmadı, vatandaşlar da şaşırdı.
Ardahan'ın Göle ilçesine bağlı Yeniköy köyünde sabah saatlerinde sağanak ve dolu etkili oldu.
Dolu yağışı, Eylül ayının başında nadir görülen bir tablo oluşturdu. Kar manzarasını aratmayan dolu yağışı şaşırttı.
Aniden bastıran doluya hazırlıksız yakalanan köylüler de zor anlar yaşadı.
HER YER BEYAZA BÜRÜNDÜ
Köyde yaklaşık 20 dakika etkili olan dolunun ardından her yer bembeyaz oldu.
Düzenleyen: Sevda Altunbaş - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı