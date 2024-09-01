Ardahan'da gece etkili olan dolu, güneşe rağmen erimedi! Adeta kar yağmış gibi olan görüntü şaşırttı

Düzenleyen: Ceylan Yıldız / Kaynak: Anadolu Ajansı 1 Eylül 2024 12:52 - Güncelleme: 1 Eylül 2024 13:29 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı

Ardahan'da gece etkili olan dolu, gündüz güneşli havaya rağmen erimedi. Adeta kar yağmış gibi bir manzarayla karşılaşan vatandaş neye uğradığını şaşırdı.