Ardahan'da gece etkili olan dolu, güneşe rağmen erimedi! Adeta kar yağmış gibi olan görüntü şaşırttı
Düzenleyen: Ceylan Yıldız / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Ardahan'da gece etkili olan dolu, gündüz güneşli havaya rağmen erimedi. Adeta kar yağmış gibi bir manzarayla karşılaşan vatandaş neye uğradığını şaşırdı.
Ardahan’da dün akşam saatlerinde başlayan sağanak, gece ve sabaha doğru yerini şiddetli doluya bıraktı.
Yoğun dolu nedeniyle Ardahan Üniversitesinin kampüs alanı beyaza büründü. Kampüs içinde biriken dolu, bazı yolları kapatırken araçlar da ilerlemekte güçlük çekti.
Dolu güneşli havaya rağmen dolu, saatlerce yerde kaldı. Manzara karşısında şaşırdıklarını söyleyen İbrahim Özer, "Gece dolu yağışı çok şiddetliydi. Dolu, gündüz güneşli havaya rağmen saatlerce yerde kaldı, erimedi" dedi.
Dolu, Ardahan-Kars kara yolunun Çamlıçatak mevkisinde de etkili oldu.
Düzenleyen: Ceylan Yıldız - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı