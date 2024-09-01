Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Ardahan'da gece etkili olan dolu, güneşe rağmen erimedi! Adeta kar yağmış gibi olan görüntü şaşırttı

Ardahan'da gece etkili olan dolu, güneşe rağmen erimedi! Adeta kar yağmış gibi olan görüntü şaşırttı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Ardahan'da gece etkili olan dolu, gündüz güneşli havaya rağmen erimedi. Adeta kar yağmış gibi bir manzarayla karşılaşan vatandaş neye uğradığını şaşırdı.

Ardahan’da dün akşam saatlerinde başlayan sağanak, gece ve sabaha doğru yerini şiddetli doluya bıraktı.

Ardahan'da gece etkili olan dolu, güneşe rağmen erimedi! Adeta kar yağmış gibi olan görüntü şaşırttı - 1. Resim

Yoğun dolu nedeniyle Ardahan Üniversitesinin kampüs alanı beyaza büründü.  Kampüs içinde biriken dolu, bazı yolları kapatırken araçlar da ilerlemekte güçlük çekti.

Ardahan'da gece etkili olan dolu, güneşe rağmen erimedi! Adeta kar yağmış gibi olan görüntü şaşırttı - 2. Resim

Dolu güneşli havaya rağmen dolu, saatlerce yerde kaldı. Manzara karşısında şaşırdıklarını söyleyen İbrahim Özer, "Gece dolu yağışı çok şiddetliydi. Dolu, gündüz güneşli havaya rağmen saatlerce yerde kaldı, erimedi" dedi.

Ardahan'da gece etkili olan dolu, güneşe rağmen erimedi! Adeta kar yağmış gibi olan görüntü şaşırttı - 3. Resim

Dolu, Ardahan-Kars kara yolunun Çamlıçatak mevkisinde de etkili oldu.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
İETT otobüsü kaza yaptı, Edirne istikameti trafiğe kapandı!Avustralya'yı şiddetli sağanak ve rüzgar vurdu! 30 bin kişi elektriksiz kaldı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
'Kocaeli'de başsavcını kızının düğün konvoyu yolu kapattı' iddiaları hakkında açıklama - GündemYolu kapatanlar hakkında açıklama! Başsavcının kızı mı?TSK tarihinde ilk kez oldu! Kara, Hava ve Deniz Harp okullarına kadınlar damga vurdu - GündemTSK tarihinde ilk kez oldu!SİHA tespit etti, ATAK devreye girdi! 'Gürz-11' operasyonunda 2 terörist etkisiz hale getirildi - GündemMardin'de 'Gürz-11' operasyonu! 2 terörist etkisizİETT otobüsü kaza yaptı, Edirne istikameti trafiğe kapandı! - GündemİETT otobüsü kaza yaptı, Edirne istikameti trafiğe kapandı!Babasını piknikte kadınla gördü, dehşet saçtı: 2 ölü - GündemBabasını piknikte kadınla gördü, dehşet saçtı: 2 ölüİstanbul sağanağa teslim! Önümüzdeki 4 saate dikkat... Uyarılar peş peşe - Gündemİstanbul kuvvetli sağanağa teslim
Sonraki Haber Yükleniyor...