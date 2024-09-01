Babasını piknikte kadınla gördü, dehşet saçtı: 2 ölü

Kan donduran olay Erzurum'da yaşandı. Babasını bir kadınla piknik yaparken gören adam kurşun yağdırdı. Kanlar içinde kalan adam ve yanındaki kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken zanlı teslim oldu.

Özel güvenlik görevlisi olduğu öğrenilen E.K. (31), Pasinler ilçesinde piknik yapan babası R.K. (56) ve yanındaki F.K. (36) isimli kadın ile arasında tartışmaya başladı. Şiddetini arttıran tartışma kavgaya dönüştü. Öfkeli oğul yanında getirdiği av tüfeğiyle hem babasını hem de yanındaki kadını kurşun yağmuruna tuttu.

HASTANEDE CAN VERDİLER

İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Hastaneye kaldırılan adam ve yanındaki kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

TESLİM OLDU

Olayın ardından E.K, güvenlik güçlerine teslim oldu. Cenazeler, otopsi yapılmak üzere ambulanslarla Erzurum Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.