Ardahan beyaza büründü! Haziran ayında şaşkına çeviren manzara

Ardahan'da etkili olan dolu yağışı günlük yaşamı olumsuz etkilerken yollar beyaza büründü.

Ardahan’da sabah saatlerinde sağanak ve dolu etkili oldu. Yaklaşık 4 gün boyunca etkili olan sağanak yağış yaşamı olumsuz yönde etkiliyor. Sabah saatlerinde etkili olan sağanak yerini dolu yağışına bıraktı.

Dolu yağışı sonrası Ardahan-Göle karayolu beyaza büründü.

Aniden bastıran dolu yağışı sebebiyle trafik akışı zaman zaman yavaşladı. Dolu yağışının etkili olduğu Ardahan-Göle karayolunda araçlar beyaza bürünen yolda ilerlemekte güçlük çekti.