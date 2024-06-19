Ardahan beyaza büründü! Haziran ayında şaşkına çeviren manzara
Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Yaşam Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Ardahan'da etkili olan dolu yağışı günlük yaşamı olumsuz etkilerken yollar beyaza büründü.
Ardahan’da sabah saatlerinde sağanak ve dolu etkili oldu. Yaklaşık 4 gün boyunca etkili olan sağanak yağış yaşamı olumsuz yönde etkiliyor. Sabah saatlerinde etkili olan sağanak yerini dolu yağışına bıraktı.
Dolu yağışı sonrası Ardahan-Göle karayolu beyaza büründü.
Aniden bastıran dolu yağışı sebebiyle trafik akışı zaman zaman yavaşladı. Dolu yağışının etkili olduğu Ardahan-Göle karayolunda araçlar beyaza bürünen yolda ilerlemekte güçlük çekti.
Düzenleyen: Sevda Altunbaş - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı