Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Ardahan beyaza büründü! Haziran ayında şaşkına çeviren manzara

Ardahan beyaza büründü! Haziran ayında şaşkına çeviren manzara

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:

Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ardahan'da etkili olan dolu yağışı günlük yaşamı olumsuz etkilerken yollar beyaza büründü.

Ardahan’da sabah saatlerinde sağanak ve dolu etkili oldu. Yaklaşık 4 gün boyunca etkili olan sağanak yağış yaşamı olumsuz yönde etkiliyor. Sabah saatlerinde etkili olan sağanak yerini dolu yağışına bıraktı.

Ardahan beyaza büründü! Haziran ayında şaşkına çeviren manzara - 1. Resim

Dolu yağışı sonrası Ardahan-Göle karayolu beyaza büründü.

Ardahan beyaza büründü! Haziran ayında şaşkına çeviren manzara - 2. Resim

Aniden bastıran dolu yağışı sebebiyle trafik akışı zaman zaman yavaşladı. Dolu yağışının etkili olduğu Ardahan-Göle karayolunda araçlar beyaza bürünen yolda ilerlemekte güçlük çekti.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İnsanların arasına daldı! Şile plajına giren atlar ortalığı birbirine kattıKemal Sunal'ın oynadığı Tokatçı filmi, İstanbul Sarıyer’de çekildi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TikTok abi ablaları çocukları zehirliyor: "Yeni tuzak seni anlıyoruz" - YaşamTikTok abi ablaları çocukları zehirliyorÇocuklarını rehin aldı, camdan sarkıttı! İstanbul'da korku dolu anlar - YaşamÇocuklarını rehin aldı, camdan sarkıttıKanalizasyon borusundan çıktı, gören şaştı kaldı! Ekiplerin titiz çalışması hayatını kurtardı - YaşamKanalizasyon borusundan çıktı, gören şaştı kaldı!Aralarındaki husumet bayramda kavgaya döndü! Çok sayıda yaralı var - YaşamAralarındaki husumet bayramda kavgaya döndü! Yaralılar varOrdu'da dut pekmezi mesaisi! Hazırlaması 1 gün sürüyor, kilosu bin lira... - Yaşam1 günde hazırlayıp kilosunu 1.000 liradan satıyorlarMeteoroloji son raporunu paylaştı! Güneş yakacak, yağmur ıslatacak, göz gözü görmeyecek... - YaşamMeteoroloji son tahminlerini paylaştı
Sonraki Haber Yükleniyor...