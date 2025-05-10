Artvin'de Kafkas engereği kabusu! Panzehir için hastane hastane dolaştılar

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde çaylık alanda terlikle temizlik yapan 59 yaşındaki Oğuz Özten, zehirli bir yılan olan Kafkas engereği tarafından ısırıldı. İlçedeki sağlık ocağına kaldırılan talihsiz vatandaş, panzehir bulunamayınca önce Hopa Devlet Hastanesi'ne, oradan da Artvin Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Artvin'in Kemalpaşa ilçesine bağlı Osmaniye köyünde dikkat çeken bir olay meydana geldi. Çaylık alanda temizlik yapan Oğuz Özten, terlikle bahçeye indiği sırada zehirli yılan tarafından ısırıldı. Özten'in eşi tarafından fark edilen durum üzerine sağlık ekiplerine haber verildi.

PANZEHİR ÜÇÜNCÜ HASTANEDE BULUNDU

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Oğuz Özten'i Kemalpaşa Sağlık Ocağı'na kaldırdı. Panzehirin bulunmaması nedeniyle Hopa Devlet Hastanesi'ne, oradan da Artvin Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Özten, yoğun bakımda tedavi altına alındı. Yoğun bakımda 48 saat gözetim altında tutulan Özten'in hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.

"AYAĞI ŞİŞİNCE YILAN OLDUĞUNU ANLADIK"

Yılanın ısırdığı adamın eşi Sevim Özten (52), "Çay toplarken yılan ısırdı. İlk müdahaleyi ben yaptım. Daha sonra ambulansla hastaneye götürüldü. Çok sıcak olduğu için terlikle çıkmıştı. İlk başta akrep sandık. Ayağı şişince yılan olduğunu anladık. Çok şükür şu an durumu iyi" dedi.

"NEREDEN ÇIKACAĞI BELLİ OLMUYOR"

Kadir Başar, "Kafkas engereği kısa boylu, nadir görülen bir yılan. Nereden çıkacağı belli olmuyor. Eniştem bahçeye terlikle indi, büyük ihtimalle yılanın üzerine bastı. Böyle bir olay ilk kez başımıza geldi" ifadelerini kullandı.

Olayın ardından bölge halkı, çaylık alanlarda görülen yılanlara karşı yetkililerden önlem alınmasını ve panzehir stoklarının artırılmasını talep etti.