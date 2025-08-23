Asrın felaketinin yaraları sarılıyor! Malatya'da 367 köy konutunun anahtarı teslim edildi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 asrın felaketi olarak adlandırılan depremlerde, Türkiye adeta kabusu deneyimlemişti.

O dönem evleri yıkıntıya dönüşen, adeta toz olan vatandaşlar, yeni yuvalarına kavuşmaya devam ediyor.

MALATYA'DA KÖYLÜNÜN YÜZÜ GÜLDÜ, 367 ANAHTAR TESLİM EDİLDİ

Malatya'nın Doğanşehir ilçesine bağlı Yolkoru Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 79, Polat Mahallesi'nde de 288 köy konutunun anahtarları hak sahiplerine verildi.

Yolkoru Mahallesi'nde gerçekleştirilen teslim törenine katılan Doğanşehir Kaymakamı Ahmet Fatih Sungur, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Malatya Valisi Seddar Yavuz'un himayelerindeki asrın inşa seferberliğiyle depremin izlerinin silindiğini belirtti.

DEPREMZEDELER SICAK YUVALARINA KAVUŞTULAR

Depremzedeleri sıcak yuvalarına kavuşturmaya devam ettiklerini dile getiren Sungur, evlerin tamamlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Törene, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Daire Başkanı Fatih Sarı, protokol üyeleri, mahalle muhtarları ve hak sahipleri katıldı.

Anahtarlarını teslim alan depremzedeler daha sonra evlerini gezdi.