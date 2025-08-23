Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Asrın felaketinin yaraları sarılıyor! Malatya'da 367 köy konutunun anahtarı teslim edildi

Asrın felaketinin yaraları sarılıyor! Malatya'da 367 köy konutunun anahtarı teslim edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Asrın felaketinin yaraları sarılıyor! Malatya&#039;da 367 köy konutunun anahtarı teslim edildi
Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 asrın felaketi olarak adlandırılan depremlerden 11 il etkilenmiş, Türkiye adeta kabusu deneyimlemişti. O günden bu güne, bölgede yenileme çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yapımı tamamlanan 367 köy konutunun anahtarları hak sahiplerine dağıtıldı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 asrın felaketi olarak adlandırılan depremlerde, Türkiye adeta kabusu deneyimlemişti.

O dönem evleri yıkıntıya dönüşen, adeta toz olan vatandaşlar, yeni yuvalarına kavuşmaya devam ediyor.

Asrın felaketini yaraları sarılıyor! Malatya'da 367 köy konutunun anahtarı teslim edildi - 1. Resim

MALATYA'DA KÖYLÜNÜN YÜZÜ GÜLDÜ, 367 ANAHTAR TESLİM EDİLDİ

Malatya'nın Doğanşehir ilçesine bağlı Yolkoru Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 79, Polat Mahallesi'nde de 288 köy konutunun anahtarları hak sahiplerine verildi.

Yolkoru Mahallesi'nde gerçekleştirilen teslim törenine katılan Doğanşehir Kaymakamı Ahmet Fatih Sungur, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Malatya Valisi Seddar Yavuz'un himayelerindeki asrın inşa seferberliğiyle depremin izlerinin silindiğini belirtti.

Asrın felaketini yaraları sarılıyor! Malatya'da 367 köy konutunun anahtarı teslim edildi - 2. Resim

DEPREMZEDELER SICAK YUVALARINA KAVUŞTULAR

Depremzedeleri sıcak yuvalarına kavuşturmaya devam ettiklerini dile getiren Sungur, evlerin tamamlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Törene, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Daire Başkanı Fatih Sarı, protokol üyeleri, mahalle muhtarları ve hak sahipleri katıldı.

Anahtarlarını teslim alan depremzedeler daha sonra evlerini gezdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Gazze ateşi önce Amsterdam'a oradan da Kiev'e sıçradı! Başbakan Schoof, Zelenskiy'e eşlik edemeyecekKatliam gibi kaza! 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Zabıta ekipleri dahi şaşırdı! Yalova'da dilencinin üzerinden 45 bin TL çıktı - YaşamYalova'da dilencinin üzerinden 45 bin TL çıktıVedat Ceylan dünden beri kayıp: Ekipler her yerde onu arıyor - YaşamVedat Ceylan dünden beri kayıp: Ekipler her yerde onu arıyorErzincan'ın manevi rehberi Terzibaba'ya dev külliye: Açılış tarihi belli oldu, görenler hayran kaldı - YaşamTerzibaba için dev külliye! Açılış tarihi belli olduSapanca Gölü'nde 17 tane yakaladı, öpüp suya geri bıraktı - YaşamSapanca Gölü'nde 17 tane yakaladı, öpüp suya geri bıraktıSağlık raflarda kaldı: Fiyatlar yükseldi, satışlarda büyük düşüş - YaşamSağlık raflarda kaldı: Fiyatlar yükseldi, satışlarda düşüş"İnsanlık ölmemiş" dedirten olay! Yastıktan çıktı, hiç düşünmeden gerekeni yaptı - YaşamYastıktan çıktı, hiç düşünmeden gerekeni yaptı
Sonraki Haber Yükleniyor...