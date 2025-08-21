Kahramanmaraş'ta deprem! AFAD şiddetini açıkladı
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Kahramanmaraş’ta 3,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bölgede şu ana kadar herhangi bir can kaybı veya ciddi hasar bilgisi iletilmedi.
Kahramanmaraş’ta 3,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM
AFAD verilerine göre, depremin merkez üssü Kahramanmaraş olarak kaydedildi.
Şu ana kadar herhangi bir can kaybı veya ciddi hasar bilgisi iletilmedi.
AFAD'ın açıkladığı son depremler:
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Batıkan Altaş