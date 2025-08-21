Kahramanmaraş'ta deprem! AFAD şiddetini açıkladı

Kahramanmaraş’ta 3,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM

AFAD verilerine göre, depremin merkez üssü Kahramanmaraş olarak kaydedildi.

Şu ana kadar herhangi bir can kaybı veya ciddi hasar bilgisi iletilmedi.

AFAD'ın açıkladığı son depremler: