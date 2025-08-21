Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kahramanmaraş'ta deprem! AFAD şiddetini açıkladı

Kahramanmaraş’ta 3,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bölgede şu ana kadar herhangi bir can kaybı veya ciddi hasar bilgisi iletilmedi.

AFAD verilerine göre, depremin merkez üssü Kahramanmaraş olarak kaydedildi.

AFAD'ın açıkladığı son depremler:

