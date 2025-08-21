Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Az önce deprem mi oldu? 21 Ağustos deprem listesi paylaşıldı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
21 Ağustos deprem listesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşıldı. Özellikle Sındırgı ve çevresinde hafif şiddetli artçı sarsıntılar sürüyor. Az önce deprem mi oldu? İşte, 21 Ağustos deprem listesi....

Yaşanan son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi Türkiye'de yaşanan depremleri tek tek listeliyor.

Şu anda deprem olup olmadığını merak edenler son depremler listesine bakarak en son nerede, kaç şiddetinde, saat kaçta deprem olduğunu öğreniyor. Peki, Az önce deprem mi oldu? İşte 21 Ağustos son depremler listesi...

Az önce deprem mi oldu? 21 Ağustos deprem listesi paylaşıldı - 1. Resim

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU?

AFAD depremler listesi Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 1.2 büyüklüğüde deprem meydana geliyor. Derinliği 7 olarak kaydedildi. 

Tarih(TS)EnlemBoylamDerinlik(Km)BüyüklükYer
2025-08-21 09:39:4639.2138928.189727.01.2Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-21 09:35:5439.1708328.152227.01.2Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-21 09:31:1439.1502828.210567.01.2Sındırgı (Balıkesir)

Az önce deprem mi oldu? 21 Ağustos deprem listesi paylaşıldı - 2. Resim

21 AĞUSTOS PERŞEMBE AFAD DEPREM LİSTESİ

Tarih(TS)EnlemBoylamDerinlik(Km)BüyüklükYer
2025-08-21 09:28:4537.2855626.898897.02.0Ege Denizi - [31.88 km] Didim (Aydın)
2025-08-21 09:25:0037.3536129.1361113.621.7Tavas (Denizli)
2025-08-21 09:24:1039.1680628.193336.432.4Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-21 09:19:5239.2072228.133066.632.3Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-21 09:10:0036.1072227.0405611.022.1Ege Denizi - [74.67 km] Datça (Muğla)
2025-08-21 09:04:3939.1611128.193338.521.6Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-21 09:04:1740.5169433.398899.172.6Şabanözü (Çankırı)
2025-08-21 09:03:1939.1519428.1958.772.2Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-21 09:00:0936.0388927.1256.652.4Ege Denizi - [78.28 km] Datça (Muğla)
2025-08-21 08:57:4439.2802828.158337.03.4Sındırgı (Balıkesir)

21 AĞUSTOS PERŞEMBE KANDİLLİ RASATHANESİ

Az önce deprem mi oldu? 21 Ağustos deprem listesi paylaşıldı - 3. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

