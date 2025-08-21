Az önce deprem mi oldu? 21 Ağustos deprem listesi paylaşıldı
21 Ağustos deprem listesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşıldı. Özellikle Sındırgı ve çevresinde hafif şiddetli artçı sarsıntılar sürüyor. Az önce deprem mi oldu? İşte, 21 Ağustos deprem listesi....
Yaşanan son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi Türkiye'de yaşanan depremleri tek tek listeliyor.
Şu anda deprem olup olmadığını merak edenler son depremler listesine bakarak en son nerede, kaç şiddetinde, saat kaçta deprem olduğunu öğreniyor. Peki, Az önce deprem mi oldu? İşte 21 Ağustos son depremler listesi...
AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU?
AFAD depremler listesi Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 1.2 büyüklüğüde deprem meydana geliyor. Derinliği 7 olarak kaydedildi.
|Tarih(TS)
|Enlem
|Boylam
|Derinlik(Km)
|Büyüklük
|Yer
|2025-08-21 09:39:46
|39.21389
|28.18972
|7.0
|1.2
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-08-21 09:35:54
|39.17083
|28.15222
|7.0
|1.2
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-08-21 09:31:14
|39.15028
|28.21056
|7.0
|1.2
|Sındırgı (Balıkesir)
21 AĞUSTOS PERŞEMBE AFAD DEPREM LİSTESİ
|2025-08-21 09:28:45
|37.28556
|26.89889
|7.0
|2.0
|Ege Denizi - [31.88 km] Didim (Aydın)
|2025-08-21 09:25:00
|37.35361
|29.13611
|13.62
|1.7
|Tavas (Denizli)
|2025-08-21 09:24:10
|39.16806
|28.19333
|6.43
|2.4
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-08-21 09:19:52
|39.20722
|28.13306
|6.63
|2.3
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-08-21 09:10:00
|36.10722
|27.04056
|11.02
|2.1
|Ege Denizi - [74.67 km] Datça (Muğla)
|2025-08-21 09:04:39
|39.16111
|28.19333
|8.52
|1.6
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-08-21 09:04:17
|40.51694
|33.39889
|9.17
|2.6
|Şabanözü (Çankırı)
|2025-08-21 09:03:19
|39.15194
|28.195
|8.77
|2.2
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-08-21 09:00:09
|36.03889
|27.125
|6.65
|2.4
|Ege Denizi - [78.28 km] Datça (Muğla)
|2025-08-21 08:57:44
|39.28028
|28.15833
|7.0
|3.4
|Sındırgı (Balıkesir)
21 AĞUSTOS PERŞEMBE KANDİLLİ RASATHANESİ
