Az önce deprem mi oldu? 21 Ağustos deprem listesi paylaşıldı

Yaşanan son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi Türkiye'de yaşanan depremleri tek tek listeliyor.

Şu anda deprem olup olmadığını merak edenler son depremler listesine bakarak en son nerede, kaç şiddetinde, saat kaçta deprem olduğunu öğreniyor. Peki, Az önce deprem mi oldu? İşte 21 Ağustos son depremler listesi...

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU?

AFAD depremler listesi Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 1.2 büyüklüğüde deprem meydana geliyor. Derinliği 7 olarak kaydedildi.

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Büyüklük Yer 2025-08-21 09:39:46 39.21389 28.18972 7.0 1.2 Sındırgı (Balıkesir) 2025-08-21 09:35:54 39.17083 28.15222 7.0 1.2 Sındırgı (Balıkesir) 2025-08-21 09:31:14 39.15028 28.21056 7.0 1.2 Sındırgı (Balıkesir)