Aynaya bir daha bakın! Yüz şekliniz kişiliğinizin şifresini taşıyor

Sahip olduğunuz yüz şeklinin ardında daha derin ve ilginç anlamlar yatıyor olabilir. Belki de hep içe dönük, dışa dönük, spontane ya da planlı biri olduğunuzu düşünüyordunuz. Hangi yüz şekline sahip olursanız olun, kişiliğinizin düşündüğünüzden çok daha fazlasını yansıtıyor olabilir.

Peki, yüzünüz kare mi, yuvarlak mı yoksa kalp şeklinde mi? Her yüz şekli, karakterinizle ilgili bambaşka ipuçları taşır ve kendiniz hakkında farkında olmadığınız yönleri açığa çıkarabilir. İşte farklı yüz şekillerinin ardında yatan anlamlar ve kişiliğinizle ilgili söyledikleri…

OVAL YÜZ ŞEKLİ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ

• Planlı ve düzenlisin. Büyük hedeflere sahipsin.

• Adaletsizliğe tahammülün yok, yanlış olanla sıklıkla yüzleşmek tercihin.

• Düşüncelerin bağımsız, rutin ve tekdüzelikten hoşlanmazsın.

• Sosyal ilişkilerde dengelisin. İnsanları rahat hissettiren tarafın, hem içe dönük hem dışa dönük yönlerin mevcut.

KARE YÜZ ŞEKLİ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ

• Kararlı, enerjik ve hareketlisin.

• Sorun çıktığında beklemek yerine harekete geçersin ve daima pratik çözümler üretirsin.

• Üst düzey liderlik özelliklerine sahipsin.

• Zorlu durumlarda bile kendini ve kontrolü koruyabilirsin.

KALP YÜZ ŞEKLİ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ

• Hayal gücün kuvvetlidir. Kreatif projelerde ön plandasın. Sıra dışı fikirlerin daima beğenilir.

• Yüksek duygusal zekaya sahipsin, başkalarının ruh halini bir bakışta sezebilirsin.

• Zaman zaman inatçı, kendine güvenen bir duruşun söz konusu.

• Boş vakitlerde zihin açıcı aktivitelerden hoşlanırsın, problem çözmeye dair ilgin de yüksek.

YUVARLAK YÜZ ŞEKLİ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ

• Sözlü iletişimde nazik, samimi, yardımseversin. İlişkilerde sıcak bir hava oluşturuyorsun.

• Başkalarının ihtiyaçlarını kendi ihtiyaçlarının önünde tutabilirsin, bu bazen seni zor durumda bırakabilir.

• İyimser ve toleranslı olman seni çevrendekiler tarafından sevilen bir kişi yapar.

• İnsanlarla ilişkilerde uyum ve empati senin öne çıkan özelliklerin arasında…