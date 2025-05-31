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Azmin zaferi! Diplomasını kucağındaki torunuyla birlikte aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Azmin zaferi! Diplomasını kucağındaki torunuyla birlikte aldı
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sivas’ta ön lisans mezunu Nezahat Dağdeviren, mezuniyet diplomasını kucağındaki torunuyla birlikte aldı. O anlar duygusal anlar yaşattı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hafik Kamer Örnek Meslek Yüksekokulu öğrencilerine mezuniyet töreni düzenledi.

Hafik Gölü’nde gerçekleşen mezuniyet törenine İlçe Kaymakamı Mürüvvet Yücel, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Nevzat Balıkçıoğlu, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı. Törende Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü, Raylı Sistemler İşletmeciliği Bölümü, Finans-Sigorta ve Bankacılık Bölümü ile Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü mezunlarına diplomaları verildi.

Azmin zaferi! Diplomasını kucağındaki torunuyla birlikte aldı - 1. Resim

DİPLOMASINI TORUNUYLA ALDI

Mezuniyette ilginç anlara da şehitlik edildi. Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü öğrencisi Nezahat Dağdeviren mezuniyet kutlamasına kucağındaki torunu ile birlikte katıldı. Cüppe giyip kep atan Dağdeviren, diplomasını da kucağında torunu ile aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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