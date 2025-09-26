Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Bakanlık ve Meteoroloji'den 48 saatlik alarm! 11 ilde fırtına etkili olacak, İstanbul'da sıcaklık 17 dereceye düşecek

Bakanlık ve Meteoroloji'den 48 saatlik alarm! 11 ilde fırtına etkili olacak, İstanbul'da sıcaklık 17 dereceye düşecek

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bakanlık ve Meteoroloji&#039;den 48 saatlik alarm! 11 ilde fırtına etkili olacak, İstanbul&#039;da sıcaklık 17 dereceye düşecek
Yaşam Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Meteoroloji ve İçişleri Bakanlığı, Marmara ve Ege bölgeleri için fırtına uyarısı yaparken, İstanbul dahil 11 il için sarı kod verildi. Özellikle mega kentte hava sıcaklığının 17 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara ile Kuzey Ege bölgelerinde bugün ve yarın etkili olması beklenen fırtına konusunda vatandaşları uyardı.

Bölgede rüzgarın zaman zaman 80 kilometre hıza ulaşması beklenirken, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Tekirdağ ve Yalova için bugün sarı kodlu uyarı verildi. 

Bakanlık ve Meteoroloji'den 48 saatlik alarm! 11 ilde fırtına etkili olacak, İstanbul'da sıcaklık 17 dereceye düşecek - 1. Resim

Bu şehirlerde yaşayan vatandaşların, ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Rüzgarın, yarın gece yarısına kadar etkili olması bekleniyor.

Bakanlık ve Meteoroloji'den 48 saatlik alarm! 11 ilde fırtına etkili olacak, İstanbul'da sıcaklık 17 dereceye düşecek - 2. Resim

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DA UYARDI

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Marmara Bölgesi ile İzmir ve Manisa'nın kuzey kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli rüzgar ve fırtına (40-60 kilometre/saat, yer yer 60-80 kilometre/saat) beklendiği ifade edildi.

Açıklamada, vatandaşların ulaşımda aksama, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olması ve yetkili mercilerin uyarılarını dikkate alması gerektiği belirtildi.

Bakanlık ve Meteoroloji'den 48 saatlik alarm! 11 ilde fırtına etkili olacak, İstanbul'da sıcaklık 17 dereceye düşecek - 3. Resim

METEOROLOJİ'NİN SON RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün bugünkü raporunda yer verdiği bilgilere göre ise yurdun kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Kastamonu, Sinop, Tokat ve Artvin çevreleri, Bursa'nın ve Balıkesir’in kuzeyi ile Çanakkale’nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde Marmara ve Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Bakanlık ve Meteoroloji'den 48 saatlik alarm! 11 ilde fırtına etkili olacak, İstanbul'da sıcaklık 17 dereceye düşecek - 4. Resim

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklığının, kuzey ve iç kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Bakanlık ve Meteoroloji'den 48 saatlik alarm! 11 ilde fırtına etkili olacak, İstanbul'da sıcaklık 17 dereceye düşecek - 5. Resim

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Gece yarısı büyük panik! Basım deposunda çıkan yangın Kağıthane'yi sardı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Fırtına BUDO'yu vurdu: Çok sayıda sefer iptal edildi - YaşamBUDO'nun 6 seferi iptal!BEDAŞ, 10 saatlik kesintiyi duyurdu! İstanbul'da 23 ilçe elektriksiz kalacak - Yaşamİstanbul'da 23 ilçe elektriksiz kalacakDepremde hayat kurtaracak teknoloji: Enkaz altındakilere 120 saniye içinde ulaşılabilecek! - YaşamDepremde hayat kurtaracak teknoloji: Enkaz altındakilere 120 saniye içinde ulaşılabilecek!İstanbullular dikkat! Tarih verildi, Marmara'ya yağmur geliyor - Yaşamİstanbullular dikkat! Tarih verildi, Marmara'ya yağmur geliyorKız istemede skandal liste! Damat babası sosyal medyayı salladı - YaşamKız istemede skandal liste! Damat babası sosyal medyayı salladıAli Koç seçimi kaybetti! Fenerbahçeli taraftar sevincinden lokma dağıttı - YaşamAli Koç gidince sevincinden lokma dağıttı
Sonraki Haber Yükleniyor...