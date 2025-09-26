Bakanlık ve Meteoroloji'den 48 saatlik alarm! 11 ilde fırtına etkili olacak, İstanbul'da sıcaklık 17 dereceye düşecek
Meteoroloji ve İçişleri Bakanlığı, Marmara ve Ege bölgeleri için fırtına uyarısı yaparken, İstanbul dahil 11 il için sarı kod verildi. Özellikle mega kentte hava sıcaklığının 17 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara ile Kuzey Ege bölgelerinde bugün ve yarın etkili olması beklenen fırtına konusunda vatandaşları uyardı.
Bölgede rüzgarın zaman zaman 80 kilometre hıza ulaşması beklenirken, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Tekirdağ ve Yalova için bugün sarı kodlu uyarı verildi.
Bu şehirlerde yaşayan vatandaşların, ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.
Rüzgarın, yarın gece yarısına kadar etkili olması bekleniyor.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DA UYARDI
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Marmara Bölgesi ile İzmir ve Manisa'nın kuzey kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli rüzgar ve fırtına (40-60 kilometre/saat, yer yer 60-80 kilometre/saat) beklendiği ifade edildi.
Açıklamada, vatandaşların ulaşımda aksama, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olması ve yetkili mercilerin uyarılarını dikkate alması gerektiği belirtildi.
METEOROLOJİ'NİN SON RAPORU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün bugünkü raporunda yer verdiği bilgilere göre ise yurdun kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Kastamonu, Sinop, Tokat ve Artvin çevreleri, Bursa'nın ve Balıkesir’in kuzeyi ile Çanakkale’nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde Marmara ve Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI
Hava sıcaklığının, kuzey ve iç kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.
RÜZGAR
Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.