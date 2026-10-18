Bartın’da sağanak sonrası şaşırtan görüntü! Karadeniz kahverengiye döndü
Bartın’da etkili olan sağanak yağışın ardından çamurlu akan Bartın Irmağı, Karadeniz’in rengini değiştirdi. Boğaz mevkisi ve Amasra’da deniz kahverengiye bürünürken, turkuazla kahverenginin iç içe geçtiği manzara vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Amasra’da metrekareye 60,8 kilogram yağış düştü.
Bartın'da aralıklarla devam eden yağmur nedeniyle Bartın Irmağı'ndan çamur akmaya başladı. Şehir merkezinden geçen ırmağın Karadeniz ile buluştuğu Boğaz mevkisinde denizin rengi kahverengiye döndü. Aynı zamanda Amasra'da da deniz suyunun rengi kahverengiye döndü.
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Kahverengi ve turkuaz mavisinin iç içe girdiği denizin görüntüsü görenlerin dikkatini çekti. Amasra'daki vatandaşlar, denizin görüntüsünü cep telefonu kameraları ile kaydetti.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre il genelinde en yüksek yağış metrekareye 60,8 kg (mm) ile Amasra'da kaydedildi. Şehir merkezinde ise metrekareye 39,6 kg (mm) yağış düştü.