Isparta'da başıboş köpek dehşeti! 7 yaşındaki çocuk bakın ne hale geldi

Türkiye aylardır başıboş sokak köpeği sorununa çözüm ararken bir dehşet de Isparta'da yaşandı. 7 yaşında bir çocuk, sahipsiz sokak köpeklerinin saldırısından kaçmak için duvardan atlarken yaralanarak ameliyata alındı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla başıboş sokak köpeklerine yönelik çalışmaların meclise taşınacağı şu günlerde bir acı olay da Isparta'da yaşandı.

Fatih Mahallesi'nde arkadaşını çağırmak için dışarı çıkan Furkan Çakır'a sahipsiz köpekler saldırdı. Köpeklerden kaçarken duvardan atlayan çocuk kolundan yaralandı.

ÇOCUĞUN KOLUNA TEL YERLEŞTİRİLDİ

Ailesi tarafından Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan ve kolu kırıldığı belirlenen çocuk ameliyata alındı.

Baba İbrahim Çakır, gazetecilere, "Çocuğum yüksek duvardan atladıktan sonra Allah'a çok şükür köpekler de duvardan atlamamış. Duvardan atladıktan sonra kolu ters dönmüş, çapraz bağlar ve el bağları zedelenmiş. Koluna iki tel yerleştirildi." dedi.

Köpekleri sevdiklerini ve kendilerinin de evlerinde beslediklerini belirten Çakır, ancak sahipsiz hayvan sorununa bir çözüm bulunmasını istediklerini ifade etti.