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Başkomiseri ezen minibüs şoförüne verilen ceza şaşkına çevirdi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Başkomiseri ezen minibüs şoförüne verilen ceza şaşkına çevirdi

Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'da Başkomiser Erdem Sevinç'i bilerek minibüsle çarparak ezen minibüs şoförü 7 yıl 4 ay ceza aldı. Başkomiser Erdem Sevinç ve ailesini hayrete düşerken, Sevinç'in avukatı karara itiraz edecek.

Bursa'nın Orhangazi ilçesi Muradiye Mahallesi Endüstri Meslek Lisesi yan yolunda meydana geldi. Başkomiser Erdem Sevinç, eşiyle birlikte Bursa'nın Orhangazi ilçesine yıllık izin için gelmişti.

Sevinç, evlerinden çıktığı sırada hızla gelen minibüs şoförünü uyardı. Ancak uyarıya rağmen tartışma çıktı ve minibüs şoförü, aracını Sevinç'in üzerine sürüp başkomiser Erdem Sevinç'i ezdikten sonra kaçtı.

Başkomiseri ezen minibüs şoförüne verilen ceza şaşkına çevirdi - 1. Resim

KASTEN ADAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS!

Olayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Ağır yaralanan Sevinç, Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri, minibüs sürücüsü Orhan Öztürk'ü İstanbul'da yakaladı.

Erdem Sevinç'i ağır yaralayan ve mesleki hayatını da tehlikeye atan minibüs sürücüsünün Bursa Ağır Ceza Mahkemesinde "kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçundan yargılanan karar duruşmasında Orhan Öztürk'e mahkeme 7 yıl 4 ay ceza verdi.

Başkomiseri ezen minibüs şoförüne verilen ceza şaşkına çevirdi - 2. Resim

VERİLEN CEZA ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Kasten adam öldürmeye teşebbüs suçundan yargılanan Orhan Öztürk'ün aldığı 7 yıl 4 ay ceza başkomiser Erdem Sevinç ve ailesini şoke etti.

Meslek hayatında büyük sıkıntılar yaşayan ve sağlık sorunları da halen devam eden Erdem Sevinç'in avukatı karara itiraz edecek.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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