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Bayramın bilançosu ortaya çıkıyor! Kimi kurban keserken, kimi yolda yaralandı...

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Bayramın bilançosu ortaya çıkıyor! Kimi kurban keserken, kimi yolda yaralandı...
Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

İstanbul’da Kurban Bayramı heyecanı ilk gününde olduğu gibi ikinci gününde de sürüyor. İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde trafik kazaları nedeniyle 70, kurban kesimi sırasında yaşanan kazalar sonucu ise 814 kişinin hastanelere başvurduğunu bildirdi.

İstanbul’da Kurban Bayramı heyecanı ilk gününde olduğu gibi ikinci gününde de sürüyor.

Bayramın klasiği haline gelen, kurban kesimi sırasında acemi kasapların başına gelen istenmeyen kazalar ise gündeme sık sık geliyor.

Bayramın bilançosu ortaya çıkıyor! Kimi kurban keserken, kimi yolda yaralandı... - 1. Resim

KAZA VE KESİM SIRASINDA YAŞANAN YARALANMALARIN BİLANÇOSU

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde trafik kazaları nedeniyle 70, kurban kesimi sırasında yaşanan kazalar sonucu ise 814 kişinin hastanelere başvurduğunu bildirdi.

Güner, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün, İstanbul’da trafik kazaları nedeniyle 70 vatandaşımız, kurban kesimi sırasında yaşanan kazalar nedeniyle 814 vatandaşımız hastanelere başvurdu. Bayramın ikinci gününde tüm yaralılara acil şifalar diliyor, dikkatli ve tedbirli olmayı hatırlatıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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