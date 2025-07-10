Belediye Başkanını duygulandıran hareket! Sokak ortasında gördüğü kadına teşekkür etti

Hatay'ın İskenderun ilçesinde evinin bulunduğu sokağı süpüren kadını gören Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, hemen yanına gitti. Vatandaşa teşekkür eden Dönmez, "Bütün İskenderun'a sesleniyorum, eğer herkes Saliha abla kadar duyarlı olursa bu memleket tertemiz olur" dedi.

İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, Yıldırımtepe Mahallesi'nde temaslarda bulunduğu esnada evinin bulunduğu sokağı süpüren Saliha isimli kadına denk geldi. Dönmez, teşekkürlerini dile getirerek, ilçe halkını çevreyi temiz tutmaya davet etti.

"HERKES SALİHA ABLA KADAR DUYARLI OLURSA..."

Başkan Dönmez, "Her vatandaşımız elinden geleni yapsa kentimiz çok daha yaşanabilir hale gelir" diyerek kadının elinden aldığı süpürge ve faraşla sokağı kendi süpürdü. Başkan Dönmez, "Allah razı olsun. Bu çöpleri sen atmadın ama sorumluluk bilinciyle temizliyorsun. Senden Allah bin kere razı olsun. Bütün İskenderun'a sesleniyorum; eğer herkes Saliha abla kadar duyarlı olursa bu memleket tertemiz olur" ifadelerini kullandı.

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Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, vatandaşlar tarafından beğeni topladı.