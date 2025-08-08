Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Belediyeden örnek proje! 65 yaş üstüne ücretsiz taksi hizmeti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bilecik Belediyesi örnek bir projeye imza attı. 65 yaş üstü vatandaşların sağlık hizmetlerine ulaşımını kolaylaştırmak isteyen belediye, ücretsiz taksi hizmeti vermeye başladı.

Bilecik Belediyesi, 65 yaş ve üzeri vatandaşların şehir içindeki sağlık kuruluşlarına ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla "Saygı Taksi" projesini hayata geçirdi. Bu kapsamda yaşlı vatandaşlar, hastane, sağlık ocağı ve benzeri sağlık merkezlerine tamamen ücretsiz ve güvenli bir şekilde ulaşım sağlayabilecek.

HİZMET HAFTA İÇİ HER GÜN VERİLİYOR

Proje, aynı zamanda refakatçisi olmayan bireyler için refakatçi desteği de sunarak büyüklerin sağlık kontrollerini aksatmadan gerçekleştirmesine olanak tanıyor. Saygı Taksi hizmetinden faydalanmak isteyen vatandaşların, 0501 314 26 63 numaralı randevu hattını en az 2 gün önceden arayarak kayıt yaptırmaları gerekiyor. Hizmet, hafta içi her gün sunulacak şekilde planlandı.

"TÜM VATANDAŞLARIMIZIN YANINDAYIZ" 

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, daha önce hayata geçirilen "Anne Taksi" projesiyle hamile ve çocuklu bireylere destek olduklarını hatırlatarak, "Bizi büyüten, bugünlere gelmemizi sağlayan kıymetli büyüklerimizin her zaman yanındayız. 7'den 70'e Bilecik Belediyesi olarak tüm vatandaşlarımızın yanında olmaya ve onlara hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

