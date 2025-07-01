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'Beyaz altın'da hasat tamam! Küçüğü 90, dublesi 230 liradan satışta

Kaynak: Anadolu Ajansı
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&#039;Beyaz altın&#039;da hasat tamam! Küçüğü 90, dublesi 230 liradan satışta
Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde üretilen ve 'beyaz altın' olarak bilinen Taşköprü sarımsağı hasat edildi. Sezonun ilk pazarı kurulurken küçük boy sarımsak 90 liradan, duble sarımsak ise 230 liradan satışa sunuldu.

Taşköprü ilçesinde "beyaz altın" olarak adlandırılan sarımsak hasadının başlamasının ardından sezonun ilk sarımsak pazarı kuruldu.

'Beyaz altın'da hasat tamam! Küçüğü 90, dublesi 230 liradan satışta - 1. Resim

KURBAN KESEREK AÇTILAR

Yeni sezonun açılışı Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, İl Genel Meclis Üyesi Bayram Özsoy, Belediye Meclis Üyesi Şahin Akdağ ve çiftçilerin katılımıyla gerçekleştirildi. Dualar eşliğinde kesilen kurbanla pazar, bereketli bir sezon temennisiyle kapılarını açtı.

'Beyaz altın'da hasat tamam! Küçüğü 90, dublesi 230 liradan satışta - 2. Resim

"İLÇEMİZİN EN KIYMETLİ ÜRÜNLERİNDEN"

Taşköprü sarımsağının yalnızca Türkiye'de değil, yurt dışında da ilgi gördüğünü belirten Arslan, "Beyaz altınımız, ilçemizin tarımsal gücünü temsil eden en kıymetli ürünlerden biridir. Üreticilerimizin emeğinin karşılığını alacağı bol ve bereketli bir sezon diliyorum. Taşköprü Belediyesi olarak her zaman çiftçimizin ve üreticimizin yanındayız." dedi.

KÜÇÜĞÜ 90, DUBLESİ 230 LİRA

Taşköprü Sarımsak Pazarı'nda küçük boy sarımsak 90 liradan, orta boy 140-160 lira, büyük boy 160-200 lira, duble sarımsak ise 200-230 lira aralığında alıcı buluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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