Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
 •      
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Seçim
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer

    • Bilim insanları Antarktika'da ürkütücü bir değişiklik keşfetti! Kıyı kentleri sular altında kalabilir

    Düzenleyen: / Kaynak: CNN İnternational
    - Güncelleme:
    Antarktika, Buz Kütlesi, Haber

    Yaşam Haberleri  / CNN İnternational

    Bilim insanları, Antarktika buz levhasının yaklaşık 8000 bin yıl önce aniden küçüldüğünü gösteren kanıtlara ulaştı. Bu durum, dev buz kütlesinin ne kadar hızlı eriyebileceği ve deniz seviyesinin ne kadar hızlı yükselebileceği konusunda endişe oluşturdu.

    600 metre uzunluğundaki bir buz çekirdeğinden elde edilen kanıtlar, yeni araştırmaya göre Batı Antarktika Buz Levhası'nın yaklaşık 8000 yıl önce aniden ve dramatik bir şekilde küçüldüğünü ortaya koyuyor. 

    ATMOSFERİN TARİHİ ARŞİVİ

    Buz çekirdekleri Dünya atmosferinin tarihi arşivleridir. Binlerce yıl boyunca kar yağdığında ve sıkıştığında oluşan buz katmanlarından oluşan bu katmanlar, binlerce yıl boyunca çevresel değişikliklerin kaydını sağlayan kirletici maddelerin yanı sıra eski hava kabarcıklarını da içeriyor. 

    Bilim insanları Antarktika'da ürkütücü bir değişiklik keşfetti! Kıyı kentleri sular altında kalabilir

    HAVA KABARCIKLARINI İNCELEDİLER

    Bilim insanları, Birleşik Krallık'a vardıklarında buz çekirdeğinin geçmişteki sıcaklık hakkında bilgi sağlayan su izotoplarını ölçtüler. Daha yüksek sıcaklıklar buzun alçakta olduğunu gösteriyor. Wolff "Onu bir dağ gibi düşünün. Ne kadar yükseğe çıkarsanız o kadar soğuk olur." dedi. Araştırmacılar, ayrıca buzda sıkışan hava kabarcıklarının basıncını da ölçtüler. Daha alçakta bulunan ve daha ince olan buz, daha yüksek basınçlı hava kabarcıkları içerir.

    Bilim insanları Antarktika'da ürkütücü bir değişiklik keşfetti! Kıyı kentleri sular altında kalabilir

    450 METRE İNCELDİ

    Nature Geoscience dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, son Buzul Çağı'nın sonunda sadece 200 yıllık bir süre içinde buz tabakasının bir kısmı 450 metre kadar inceldi.

    Bilim insanları Antarktika'da ürkütücü bir değişiklik keşfetti! Kıyı kentleri sular altında kalabilir

    İLK DOĞRUDAN KANIT

    Araştırmanın yazarlarına göre bu durum, Antarktika'nın herhangi bir yerinde bu kadar hızlı buz kaybı olduğunu gösteren ilk doğrudan kanıt.

    Bilim insanları Antarktika'da ürkütücü bir değişiklik keşfetti! Kıyı kentleri sular altında kalabilir

    KÜÇÜLMENİN NE ZAMAN OLDUĞU BİLİNMİYOR

    Birleşik Krallık'taki Cambridge Üniversitesi'nden bir buzulbilimci ve çalışmanın yazarı olan Eric Wolff, bilim adamlarının son Buzul Çağı'nın sonunda buz tabakasının bugüne göre daha büyük olduğunu bilmesine rağmen, bu küçülmenin tam olarak ne zaman gerçekleştiğine dair çok daha az şeyin bilindiğini dile getirdi.

    "GERİ ÇEKİLMEYE BAŞLARSA BUNU HIZLI YAPACAKTIR"

    Wolff, buz tabakasının geçmişte çok hızlı bir şekilde geri çekilip inceldiğinin artık açık olduğunu ve tehlikenin yeniden başlayabileceğini söyledi. Wolff, "Geri çekilmeye başlarsa, bunu gerçekten çok hızlı yapacaktır" diye ekledi.

    YIKICU SU BASKINLARINA NEDEN OLABİLİR

    Bunun, küresel deniz seviyesinin yükselmesi açısından yıkıcı sonuçları olabilir. Batı Antarktika Buz Tabakası, deniz seviyelerini yaklaşık 5 metre (16 fitten fazla) yükseltmeye yetecek kadar su barındırıyor; bu da dünyanın dört bir yanındaki kıyı kasabaları ve şehirlerinde yıkıcı su baskınlarına neden olacak.

                                             

                                             

    Düzenleyen:  - Yaşam
    Kaynak: CNN İnternational
    AntarktikaBuz Kütlesi
    Haberler > Yaşam > Bilim insanları Antarktika'da ürkütücü bir değişiklik keşfetti! Kıyı kentleri sular altında kalabilir
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Yürek ısıtan görüntüler Batman'dan geldi, itfaiye eri yaramaz keçiyi sırtında taşıdı - YaşamYürek ısıtan görüntüler Batman'dan geldi, itfaiye eri yaramaz keçiyi sırtında taşıdıYılda 8 milyon kişi sigaradan ölüyor! - YaşamYılda 8 milyon kişi sigaradan ölüyor!Business konaklama, Kanatlı hotelin geceliği 1.600 dolardan başlıyor! - YaşamBusiness konaklama, Kanatlı hotelin geceliği 1.600 dolardan başlıyor!'İklim uyumlu' şehirler inşa edilecek! Yağmur dönemi başlıyor. - Yaşam'İklim uyumlu' şehirler inşa edilecek! Yağmur dönemi başlıyor.Korona döneminde peynir ekmek gibi yediler! 'Doğal antibiyotik' ama kimse bilmiyor - Yaşam'Doğal antibiyotik' ama kimse bilmiyorKızıl Gezegen Mars'ta Türkiye izi! Vadi ismini bu nehrimizden alıyor - YaşamMars'taki bu vadi ismini Türkiye'deki nehirden alıyorHaftanın üç günü mesai yapıyor! Yerli 'Batman' Ankara sokaklarında - YaşamYerli 'Batman' Ankara sokaklarında“Yapamazsın” diyenlere inat başardı… Türkiye’de ilk, bir tek onun bahçesinde yetişiyor - Yaşam“Yapamazsın” diyenlere inat başardı… Türkiye’de ilk, bir tek onun bahçesinde yetişiyorUşak'ta 10 ila 16 milyon yıllık ağaç fosili bulundu - YaşamYol yapımı sırasında keşfedildi, hemen koruma altına alındıAydınlı çiftçilere önemli uyarı! Tarlaları hızla istila ediyor, ağaçlara bile zarar veriyor: Kokarca böceği - YaşamTarlaları hızla istila ediyor, çiftçilerin en büyük düşmanı
    Sonraki Haber Yükleniyor...