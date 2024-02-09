Bilim insanları Antarktika'da ürkütücü bir değişiklik keşfetti! Kıyı kentleri sular altında kalabilir

Bilim insanları, Antarktika buz levhasının yaklaşık 8000 bin yıl önce aniden küçüldüğünü gösteren kanıtlara ulaştı. Bu durum, dev buz kütlesinin ne kadar hızlı eriyebileceği ve deniz seviyesinin ne kadar hızlı yükselebileceği konusunda endişe oluşturdu.

600 metre uzunluğundaki bir buz çekirdeğinden elde edilen kanıtlar, yeni araştırmaya göre Batı Antarktika Buz Levhası'nın yaklaşık 8000 yıl önce aniden ve dramatik bir şekilde küçüldüğünü ortaya koyuyor.

ATMOSFERİN TARİHİ ARŞİVİ

Buz çekirdekleri Dünya atmosferinin tarihi arşivleridir. Binlerce yıl boyunca kar yağdığında ve sıkıştığında oluşan buz katmanlarından oluşan bu katmanlar, binlerce yıl boyunca çevresel değişikliklerin kaydını sağlayan kirletici maddelerin yanı sıra eski hava kabarcıklarını da içeriyor.

HAVA KABARCIKLARINI İNCELEDİLER

Bilim insanları, Birleşik Krallık'a vardıklarında buz çekirdeğinin geçmişteki sıcaklık hakkında bilgi sağlayan su izotoplarını ölçtüler. Daha yüksek sıcaklıklar buzun alçakta olduğunu gösteriyor. Wolff "Onu bir dağ gibi düşünün. Ne kadar yükseğe çıkarsanız o kadar soğuk olur." dedi. Araştırmacılar, ayrıca buzda sıkışan hava kabarcıklarının basıncını da ölçtüler. Daha alçakta bulunan ve daha ince olan buz, daha yüksek basınçlı hava kabarcıkları içerir.

450 METRE İNCELDİ

Nature Geoscience dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, son Buzul Çağı'nın sonunda sadece 200 yıllık bir süre içinde buz tabakasının bir kısmı 450 metre kadar inceldi.

İLK DOĞRUDAN KANIT

Araştırmanın yazarlarına göre bu durum, Antarktika'nın herhangi bir yerinde bu kadar hızlı buz kaybı olduğunu gösteren ilk doğrudan kanıt.

KÜÇÜLMENİN NE ZAMAN OLDUĞU BİLİNMİYOR

Birleşik Krallık'taki Cambridge Üniversitesi'nden bir buzulbilimci ve çalışmanın yazarı olan Eric Wolff, bilim adamlarının son Buzul Çağı'nın sonunda buz tabakasının bugüne göre daha büyük olduğunu bilmesine rağmen, bu küçülmenin tam olarak ne zaman gerçekleştiğine dair çok daha az şeyin bilindiğini dile getirdi.

"GERİ ÇEKİLMEYE BAŞLARSA BUNU HIZLI YAPACAKTIR"

Wolff, buz tabakasının geçmişte çok hızlı bir şekilde geri çekilip inceldiğinin artık açık olduğunu ve tehlikenin yeniden başlayabileceğini söyledi. Wolff, "Geri çekilmeye başlarsa, bunu gerçekten çok hızlı yapacaktır" diye ekledi.

YIKICU SU BASKINLARINA NEDEN OLABİLİR

Bunun, küresel deniz seviyesinin yükselmesi açısından yıkıcı sonuçları olabilir. Batı Antarktika Buz Tabakası, deniz seviyelerini yaklaşık 5 metre (16 fitten fazla) yükseltmeye yetecek kadar su barındırıyor; bu da dünyanın dört bir yanındaki kıyı kasabaları ve şehirlerinde yıkıcı su baskınlarına neden olacak.