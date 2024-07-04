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Bingöl'de yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Bingöl&#039;de yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Bingöl'de yolcu otobüsü kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 14 kişi yaralanırken, yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Solhan ve Bingöl devlet hastanelerine kaldırıldı.

Bingöl'de sabah saatlerinde yürekleri ağza getiren bir kaza meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsü, Bingöl-Solhan kara yolunun Yüzen Adalar Kavşağı'nda kontrolden çıkarak devrildi.

EKİPLER OLAY YERİNDE

112'ye yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk belirlemelere göre kazada 14 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Solhan ve Bingöl devlet hastanelerine kaldırıldı.

Bingöl'de yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var - 1. Resim

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: Anadolu Ajansı
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