Bingöl'de yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

EKİPLER OLAY YERİNDE

112'ye yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk belirlemelere göre kazada 14 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Solhan ve Bingöl devlet hastanelerine kaldırıldı.