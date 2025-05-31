Bir babanın zor anları! Çocuklarının gözü önünde tartıştığı adam tarafından yumruklandı

Marmaray Maltepe Süreyyapaşa Plajı istasyonunda iki şahıs arasında kavga çıktı. Çocukların korku dolu anlar yaşamasına rağmen taraflar kavgayı sürdürürken, o anlar kameraya yansıdı.

Marmaray'da da bir baba zor anlar yaşadı. Tren içinde başka bir şahısla tartışmaya başlayan ve yanında çocukları olan adam, evlatlarının gözyaşları içerisinde tartışmaya devam etti.

BABAYA YUMRUKLU SALDIRI

Şahıslardan biri diğerine yumruk atarak saldırdı. Kavga, başka birinin de dahil olmasıyla büyürken yumruklu saldırıya uğrayan şahsın çocukları korku ve panikle ağladı.

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Şahıslar çocukların ağlamasına rağmen tren dışına çıkarak kavga etmeye devam etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.