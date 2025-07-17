Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Koparsalar 387 bin lira ceza ödeyeceklerdi! Kum zambakları bütün sahile yayıldı

Koparsalar 387 bin lira ceza ödeyeceklerdi! Kum zambakları bütün sahile yayıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Koparsalar 387 bin lira ceza ödeyeceklerdi! Kum zambakları bütün sahile yayıldı
Alaçam, Kum Zambakları, Koruma Altında, Ceza, Doğa, Samsun, Haber
Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Samsun'un Alaçam ilçesindeki Geyikkoşan sahilinde açan kum zambakları, bütün sahil alanına yayıldı. Türkiye genelinde koruma altında olan kum zambaklarını ilk defa gören vatandaşlar koparmanın cezasını öğrendi.

Uluslararası Doğayı Koruma Birliğince dünyada nadir rastlandığından koruma altına alınan kum zambakları (pancratium maritimum), Alaçam ve Tekkeköy sahillerinde belli noktalarda temmuz, ağustos ve ekimde doğal şekilde yetişiyor.

Geyikkoşan sahilini de beyaza bürüyen kum zambaklarını sökenlere Çevre Kanunu kapsamında para cezası veriliyor.

 Kum zambaklarını koparıp, zarar verene 387 bin 141 lira ceza uygulanıyor.

Koparsalar 387 bin lira ceza ödeyeceklerdi! Kum zambakları bütün sahile yayıldı - 1. Resim

"BELEDİYENİN KORUMASI ALTINA ALINDIĞINI GÖRDÜM"

Samsun Büyükşehir Belediyesince 2021'de zambakların yetiştiği alanlarda ateş yakılmaması, buraya araçla veya evcil hayvanlarla girilmemesi yönünde uyarı tabelalarının konularak vatandaşların bilinçlendirilmesi sayesinde bitkinin doğal alanlarında çoğalması sağlandı.

Alaçam'da yaşayan Miraç Kar, Geyikkoşan sahilinde açan kum zambaklarının dikkatini çektiğini söyleyerek, "Yetkililerle iletişime geçerek bu çiçeklerle ilgili bilgi edindim. Kum zambaklarının koparılmasının cezasının olduğunu, koruma altına alındıklarını öğrendim. Bu tür doğal güzelliklerin korunması son derece önemli." dedi.

Ali Ağaçdiken ise yaşadığı Bursa'dan zaman zaman memleketi Alaçam'a geldiğini anlatarak, "Bu yerler çok güzel. Özellikle kum zambaklarının belediyenin koruması altına alındığını gördüm. İlaç yapımında kullanıldığını öğrendim." diye konuştu.

Koparsalar 387 bin lira ceza ödeyeceklerdi! Kum zambakları bütün sahile yayıldı - 2. Resim

Koparsalar 387 bin lira ceza ödeyeceklerdi! Kum zambakları bütün sahile yayıldı - 3. Resim

Koparsalar 387 bin lira ceza ödeyeceklerdi! Kum zambakları bütün sahile yayıldı - 4. Resim

Kaynak: Anadolu Ajansı

Lise kayıtları ne zaman? 2025-2026 LGS lise kayıt tarihleriOkul servis ücretleri: Okul servisleri zamlandı mı, ne kadar oldu?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bacağına verici de yerleştirilmişti, Yaren leyleğin yavrusu ilk uçuşunu yaptı - YaşamYavrusu ilk uçuşunu yaptı, videoya beğeni yağdıSürü halinde geldiler, yetkililer 'Yaklaşmayın, sessiz kalın' diye uyardı - YaşamNadir bir görüntü! Sürü halinde geldiler, yetkililer uyardı120 çeşit bitki karıştırılarak elde ediliyor! Pişen yemeğe atılmıyor... Yapan çok az kişi kaldı - YaşamAsırlar öncesinden gelen lezzet! 120 çeşit...Bu mesleği yapmak yürek ister! Sıcak hava onlara uğramıyor: 20 derece fazla hissediyorlar - YaşamBu mesleği yapmak yürek ister!Kırıkkale'de FETÖ operasyonu! Eski komiser yardımcı kıskıvrak yakalandı - YaşamFETÖ operasyonu! Eski komiser yardımcı kıskıvrak yakalandıGaziantep'i sağanak ve kuvvetli rüzgar vurdu! - YaşamGaziantep'i sağanak ve kuvvetli rüzgar vurdu!
Sonraki Haber Yükleniyor...