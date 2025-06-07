Yılda sadece 10 gün çiçek açıyor! Koparmanın cezası 557 bin TL

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki Dikmen Yaylası'nda şakayıklar kendisini göstermeye başladı. Yılda sadece 10 gün açan bu nadide çiçeği koparmanın cezası 557 bin TL.

Sakarya'nın gözde yaylalarından Dikmen Yaylası'nda, bu yıl baharın izleri gecikmeli olarak görülmeye başlandı. 1.725 metre rakıma sahip yaylada doğanın uyanışı, mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıkları sebebiyle haziran ayını buldu. Yaylada, halk arasında yaban gülü olarak da bilinen şakayıklar da doğayla buluştu.

YILDA 10 GÜN ÇİÇEK AÇIYOR

Güzelliği ile dikkat çeken ve yok olma tehlikesi nedeniyle koruma altına alınan bu özel bitkiyi koparmanın 2025 yılı itibarıyla 557 bin TL idari para cezası bulunuyor. Rengi, gül benzeri katlı yapraklarıyla dikkat çeken ve yaylanın en yüksek noktalarında ortaya çıkan şakayıklar, doğaseverlerin ilgisini çekiyor. Yılda yaklaşık 10 gün çiçek açan şakayıklar Dikmen Yaylası'nın güzelliğine renk katıyor.

"BİZ BUNU YAYLA ÇİÇEĞİ OLARAK BİLİYORUZ"

Yaylada yürüyüş yapan ziyaretçilerden Aliye İrme ve Meryem Kazın da bu güzelliği yerinde gözlemledi. Çiçeklerin yanında fotoğraf çekilmeyi de ihmal etmeyen vatandaşlar, "Gezmek için yaylaya geldik ve şakayık denilen bu çiçeklerin açtığını gördük. Koparması yasak olan bir cins. Yaylanın yüksek kesimlerinde açmış bu çiçek türü. Biz bunu yayla çiçeği olarak biliyoruz. Koparılması yasak ve bununla ilgili para cezası uygulanıyor" ifadelerine yer verdiler.