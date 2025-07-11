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Koruma altında: Koparmanın cezası 557 bin lira!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Koruma altında: Koparmanın cezası 557 bin lira!
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Boyu 1.5 metreye kadar uzayan, gösterişli ve sarı çiçeklere sahip Tülüşah bitkisi açtı. Koruma altında olan bu bitkiye zarar vermek ve koparmanın cezası ağır. Bu eylemleri gerçekleştirenlere 557 bin 212 TL’ye kadar para cezası uygulanabilir.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı tarafından vatandaşlara Tülüşah bitkisinin koparılması ve zarar verilmesi durumunda 57 bin 212 TL idari para cezası kesileceği belirterek, uyarılarda bulunuldu.

YALNIZCA BU BÖLGEDE GÖRÜLÜYOR

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, doğa koruma çalışmalarını sürdürüyor. Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekipleri, Kuşadası ilçesi Yaylaköy Mahallesi sınırları içerisinde yetişen ve yalnızca bu bölgede görülen endemik türlerden biri olan Tülüşah bitkisi hakkında vatandaşları bilgilendirdi. 

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TÜLÜŞAHLAR AÇTI, KOPARAN YANDI

Yapılan açıklamada, Tülüşah bitkisini koparmak, sökmek ya da zarar vermek gibi fiillerin 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 20. maddesi K bendi kapsamında değerlendirildiği belirtildi. 

Bu kapsamda söz konusu fiilleri gerçekleştiren kişilere 557 bin 212 TL’ye kadar idari para cezası uygulanabileceği uyarısı yapıldı.

Koruma altında: Koparmanın cezası 557 bin lira! - 2. Resim

Vatandaşların doğaya ve biyolojik çeşitliliğe karşı daha duyarlı olmaları gerektiği vurgulanırken, ekipler bölgedeki bilgilendirme faaliyetlerine devam edeceklerini ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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