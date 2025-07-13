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Koparan hayatının hatasını yapar! Cezası 380 bin TL... Nesli tükenmek üzere

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Koparan hayatının hatasını yapar! Cezası 380 bin TL... Nesli tükenmek üzere
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sakarya’nın Kocaali ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olan kum zambakları görenleri hayran bırakıyor. Bu endemik bitkiyi koparmanın cezası ise 380 bin lira. 

Kocaali ilçesi dünya genelinde nesli tükenmekte olan kum zambaklarına ev sahipliği yapıyor. Özellikle temmuz-ağustos aylarında kendiliğinden yetişen ve nesli tükenmekte olan çiçekler, görüntüsü ve kokusuyla kendine hayran bırakıyor.

Koparan hayatının hatasını yapar! Cezası 380 bin TL... Nesli tükenmek üzere - 1. Resim

Endemik bitki türü olan kum zambakları Dünya Doğa Koruma Birliğince koruma altına alındı. Plaja gelen misafirlerin bilgilendirilmesi için de farklı noktalarda uyarı levhaları bulunurken, nesli tükenmekte olan bitkiler arasında yer alan kum zambaklarına zarar verici herhangi bir eyleme ise 380 bin lira cezası uygulanıyor.

Koparan hayatının hatasını yapar! Cezası 380 bin TL... Nesli tükenmek üzere - 2. Resim

Kocaali sakinlerinden Yavuz Selim Din kum zambakları ile ilgili şunları söyledi:

"380 BİN TL GİBİ CİDDİ BİR CEZASI VAR"

"Görüntüsüyle kumsallarımızı güzelleştiren kum zambakları açtı. Nadir endemik tür olan bu bitkiler ilçemiz için çok kıymetli. Üzerine basmak, koparmak ya da zarar vermenin 380 bin TL gibi ciddi bir cezası var. Vatandaşlarımızdan bu konuda duyarlılık bekliyoruz"

Koparan hayatının hatasını yapar! Cezası 380 bin TL... Nesli tükenmek üzere - 3. Resim

"VATANDAŞLARIN DİKKATLİ OLMASINI İSTİYORUZ"

Ergün Zehir ise konuyla ilgili "Kum zambakları sahilde açmaya başladı. Belediye ekipleri plajda uyarı levhalarıyla bilgilendirme yapıyor. En büyük ricamız, kum zemine ATV gibi araçlarla girilmemesi. Zambaklar temmuz başında açıyor, Ağustos sonuna kadar görsel bir şölen sunuyor. Özellikle bu aylarda sahile gelen vatandaşların çok dikkatli olmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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