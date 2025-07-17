Bir ailenin ihmaller zinciri... Kabusu 2 yaşında başladı! 11 yaşındaki Serdal, kaykay üstünde yaşıyor

Adana'da babasının terk ettiği, annesinin cezaevine girdiği 11 yaşındaki Serdal, geçirdiği kaza sonucu ayağını kaybetti. Ailesinin ihmaller zinciri yüzünden atıl olarak bulduğu kaykayın üstünde hayatını sürdüren çocuğun bakımını üstlenen anneannesi yaşadıkları acıyı anlattı.

Adana'da 14 yıl önce madde bağımlısı Bektaş ile Leman Kılıç hayatlarını birleştirdi. Bu evlilikten 4 çocuk dünyaya geldi. Ancak bir süre sonra Bektaş Kılıç evi terk edip gitti. Leman Kılıç ise işlediği bir suçtan dolayı cezaevine girdi. Bu süreçte 4 çocuk anneanne Şirvan Kılıç'ın yanında kalmaya başladı.

KABUSU 2 YAŞINDA BAŞLADI

Ancak 2 yaşındayken sağ ayağının üstünden otomobil geçen ve ameliyat olan ancak ayağı yanlış kaynayan Serdal (11) ailenin ihmali yüzünden adeta hayatı karardı. Yıllardır kardeşleriyle birlikte okula gitmeyen küçük çocuk, tekerlekli sandalyesi de olmadığı için atıl olarak bulduğu bir kaykayın üstünde hayatını sürdürüyor.

Minik bedeniyle kaykayın üstüne binen Serdal, elleriyle kaykayı sürerek sokakta vakit geçiriyor. 11 yaşına gelmesine rağmen okula gitmediği için okuma yazma dahi bilmeyen çocuk, yine ailesinin ihmali nedeniyle sosyal devlet yardımlarından da mahrum kaldı.

AYAĞI YANLIŞ KAYNADI

Anneanne Şirvan Kılıç, "Bu çocuğun annesi cezaevinde, babası madde bağımlısı. Bende atamıyorum, evladımın evladı nasıl yapayım. Bu çocuğun ayakları böyle sıkıntılı. Yıllar önce ayağı ameliyat sonrası yanlış kaynadı, böyle kaldı. Bizimde durumumuz yok. Bu çocuk kaykayın üstünde vakit geçiriyor" ifadelerini kullandı.

TORUNLARINA DUL MAAŞIYLA BAKIYOR

Torunlarının hiçbirinin okula gitmediğini belirten Kılıç, "Ben çocuklarla ilgilenemedim. Yanımda da aklı başında birisi yok diye hiçbir yardım alamadım. Bazen ev temizliğine gidiyorum. Oradan kazandığım para ile çocuklara yemek alıyorum. Bu şekilde geçiniyorum. Sadece eşim vefat ettiği zaman bağlanan dul maaşım var. 2 aydan 2 aya bin 200 lira onu alıyorum" diye konuştu.

Okula gitmek ve ayağının düzelmesini istediğini anlatan Serdal ise, "Okula gitmek isterdim ama anneannemin yanında aklı başında birisi yok. Kimse götürmedi. Annem cezaevinde. 2 yaşındayken kaza geçirdim. Ayağım böyle oldu. Yürüyemiyorum, ayağımın düzelmesini, okula gitmeyi çok isterim" dedi.

Öte yandan, ihbar üzerine Adana Valiliği İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekipleri ailenin durumu ile ilgilenmeye başladı.