Otoyolda dehşete düşüren görüntü! Kılıçlarla yola fırladılar, sürücü neye uğradığını şaşırdı
Dünya Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Bangladeş’te seyir halindeki bir sürücü, ellerinde kılıç ve bıçaklarla yolu kapatan haydutlarla karşılaşınca neye uğradığını şaşırdı. Sürücü, geri manevra yaparak olay yerinden kaçarken o anlar saniye saniye kaydedildi.
Korku filmlerini aratmayan olay Bangladeş’te yaşandı. Ellerine pala ve bıçak alan bir grup haydut, ansızın seyir halindeki bir sürücünün önüne atladı.
GERİ MANEVRA YAPARAK KAÇTI
Neye uğradığını şaşıran araç sürücüsü, geri manevra yaparak olay yerinden kaçarken o anlar araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Kan donduran görüntüler kısa sürede binlerce kez tıklanırken, birçok sosyal medya kullanıcısı soğuk kanlılığından dolayı sürücüyü tebrik etti.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Zeynep Erdivanlı