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Otoyolda dehşete düşüren görüntü! Kılıçlarla yola fırladılar, sürücü neye uğradığını şaşırdı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bangladeş, Kılıç, Bıçak, Sürücü, Haber
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bangladeş’te seyir halindeki bir sürücü, ellerinde kılıç ve bıçaklarla yolu kapatan haydutlarla karşılaşınca neye uğradığını şaşırdı. Sürücü, geri manevra yaparak olay yerinden kaçarken o anlar saniye saniye kaydedildi. 

Korku filmlerini aratmayan olay Bangladeş’te yaşandı. Ellerine pala ve bıçak alan bir grup haydut, ansızın seyir halindeki bir sürücünün önüne atladı. 

Otoyolda dehşete düşüren görüntü! Kılıçlarla yola fırladılar, sürücü neye uğradığını şaşırdı - 1. Resim

GERİ MANEVRA YAPARAK KAÇTI

Neye uğradığını şaşıran araç sürücüsü, geri manevra yaparak olay yerinden kaçarken o anlar araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Otoyolda dehşete düşüren görüntü! Kılıçlarla yola fırladılar, sürücü neye uğradığını şaşırdı - 2. Resim

Kan donduran görüntüler kısa sürede binlerce kez tıklanırken, birçok sosyal medya kullanıcısı soğuk kanlılığından dolayı sürücüyü tebrik etti. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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