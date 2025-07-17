Otoyolda dehşete düşüren görüntü! Kılıçlarla yola fırladılar, sürücü neye uğradığını şaşırdı

Bangladeş’te seyir halindeki bir sürücü, ellerinde kılıç ve bıçaklarla yolu kapatan haydutlarla karşılaşınca neye uğradığını şaşırdı. Sürücü, geri manevra yaparak olay yerinden kaçarken o anlar saniye saniye kaydedildi.

Korku filmlerini aratmayan olay Bangladeş’te yaşandı. Ellerine pala ve bıçak alan bir grup haydut, ansızın seyir halindeki bir sürücünün önüne atladı.

GERİ MANEVRA YAPARAK KAÇTI

Neye uğradığını şaşıran araç sürücüsü, geri manevra yaparak olay yerinden kaçarken o anlar araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kan donduran görüntüler kısa sürede binlerce kez tıklanırken, birçok sosyal medya kullanıcısı soğuk kanlılığından dolayı sürücüyü tebrik etti.