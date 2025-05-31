Muslera ve Mertens'e hüzünlü veda! Aslan'dan efsane final

Rams Park’ta gözyaşları aktı... Okan Buruk maçın son bölümünde önce Mertens’i sonra da Muslera’yı oyundan aldı. İki oyuncu omuzlar üzerinde taraftarlara veda etti. Hem kendileri hem takım arkadaşları hem de taraftarlar duygu dolu anlar yaşadı.

ALİ NACİ KÜÇÜK'ÜN HABERİ - Bu sezon çifte kupa alsa da Galatasaray için son yılların en hüzünlü 90 dakikası idi… 14 senede 19 kupa kaldıran, yaşayan bir efsane olmayı başaran Muslera’ya veda etmek kolay değildi.

Oynadığı üç sezonda üç şampiyonluk yaşayan, futbolculuğu kadar karakteri ile de gönüllere taht kuran Mertens’e elveda dedi Galatasaray. Maç başlamadan Muslera’nın ve Galatasaray tribünde taraftarının duygulu hâli her şeyi anlatıyordu.

COŞKU VE HÜZÜN

Hem coşku hem de hüznün hâkim olduğu Galatasaray, yedek ağırlıklı bir kadro ile sahaya çıksa da maçın başında öne geçti. Ba’nın eline çarpan topta kazanılan penaltıyı veda maçına çıkan Mertens gole çevirdi.

Son gol anonsunu da eşi Kat yaptı! Osimhen-Ba gerginliği ilk yarıya damga vururken bu da Nijeryalı golcünün de Galatasaray’dan ayrılmaya yakın olduğu için yaşadığı duygu durumunu özetler gibiydi.

GALİP BİTİRDİ

Başakşehir sert, agresif ve mücadele gücü yüksek oynasa da Muslera’yı iki pozisyonda geçemedi. Hırslı ve Galatasaray forması ile son maçına çıktığını düşündüğüm Osimhen de taraftara attığı golle veda etti.

Şampiyon son maçında da galip gelmesini bildi ve en güzeli de efsanelerine yakışan şekilde veda etti. Muslera ile Mertens oyundan alınırken stadın atmosferi, oyuncuların havalara atması başarının kilit noktasını anlatır gibiydi.

GİTME KAL OSİMHEN

Galatasaray’da devam edip etmeyeceği henüz netlik kazanmayan Victor Osimhen zemini kontrol etmek için sahaya çıkınca taraftarların tezahüratıyla karşılaştı. Bu sırada stat hoparlöründen Nazan Öncel’in “Gitme kal bu şehirde” şarkısı çalındı.

OSİMHEN PENALTIDA TOPU MERTENS’E VERDİ

G.Saray’da üst üste gelen başarıların arkasında aile olmanın büyük rolü var. Dün Mertens sarı kırmızılı takım kariyerinde son maçında son golünü atarken bu gerçek bir kere daha gözler önüne serildi. Penaltıyı kazanan Victor Osimhen atışı kendi kullanmadı, topu Mertens’e verdi. Belçikalı yıldız son defa ağları havalandırırken arkadaşlarının tebrik yağmuruna tutuldu.

Yine son maçına çıkan Muslera kalesinden koşup gelerek arkadaşını kucaklayıp havaya kaldırdı. Tribünde Mauro İcardi alkışlarıyla coşkuya katıldı. Tribünler Mertens diye inlerken gol anonsunu da futbolcunun eşi yaptı.

MUSLERA’YA TARAFTARDAN SEVGİ

Fernando Muslera, sahaya taraftarın sevgi gösterileriyle çıktı. Müsabaka öncesinde ısınmak için sahaya adım atmasının ardından sarı kırmızılı taraftarlar Muslera’yı alkışlarken, “Büyük kaptan” ve “Bu taraftar seninle gurur duyuyor” şeklinde tezahürat yaptı.