A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Romanya ile yapılacak maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında, Rumen bir gazeteciden gelen soru sonrası şaşkınlığını gizleyemedi.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde yarın Romanya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda Teknik Direktör Vincenzo Montella, ay-yıldızlı oyuncuların baskıyı kaldırabilecek kapasitede olduğunu ve iyi bir sonuç almayı hedeflediklerini söyledi.

Vincenzo Montella, Rumen bir gazeteciden gelen bir soruya ise "Böyle bir soruyu beklemiyordum açıkçası" diyerek şaşkınlığını dile getirdi.

"BÖYLE BİR SORU BEKLEMİYORDUM"

Bir Rumen gazetecinin sorduğu "Yenilmeniz ve Dünya Kupası'na gidememeniz halinde görevi bırakmayı düşünüyor musunuz?" şeklindeki soru üzerine şaşkınlığını gizleyemeyen Montella, "Böyle bir soruyu beklemiyordum açıkçası. Futbol bir enstantaneler oyunu ve her şey olabilir her maçta. Ben burada inanılmaz mutluyum ve burada olmaktan gurur duyuyorum. Mağlubiyetlerden sonra daha iyi motivasyon verebildiğimi biliyorum ama aklımızda öyle bir mağlubiyet yok açıkçası." cevabını verdi.

