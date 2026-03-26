Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporuyla sezon başında büyük umutlarla kadroya dahil edilen 2 futbolcu, performanslarıyla hayal kırıklığı yaşattı. Yalçın'ın "1 ayda yıldız yaparım" demesine karşın Cengiz Ünder ve Gökhan Sazdağı'na, sezon sonu veda edilmesi bekleniyor.

Sergen Yalçın, 30 Ağustos'ta Beşiktaş'ta göreve başladıktan sonra yönetimden Cengiz Ünder ve Gökhan Sazdağı'nın kadroya katılmasını talep etmişti. 53 yaşındaki teknik adam, yorumculuk yaptığı dönemde bonservisi Fenerbahçe'de olan Cengiz hakkında, "Elimde olsun, 1 ay içinde onu eski formuna kavuşturur, yıldız yaparım" ifadelerini kullanmıştı. Gökhan Sazdağı ise yerli rotasyonu için Süper Lig ekibi Kayserispor'dan transfer edilmişti. Siyah-beyazlılarda işler hiç de beklendiği gibi gitmedi.

Sergen Yalçın

CENGİZ İYİ BAŞLADI, DEVAMI GELMEDİ

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Fenerbahçe'den satın alma opsiyonuyla kiralanan Ünder, Beşiktaş kariyerine golle başlasa da, son dönemde düşük performansıyla hayal kırıklığına neden oldu. Ligde son golünü Eyüpspor'a kaydeden deneyimli kanat oyuncusu, 2 aydır skora katkısı veremedi. Beşiktaş'ta eline gelen fırsatı değerlendiremeyen Ünder'in, satın alma opsiyonunun kullanılma ihtimali ortadan kalktı.

Cengiz Ünder

GÖKHAN İÇİN "GÖNDERİLSİN" RAPORU

Beklentilerin uzağında kalan bir diğer isim Gökhan Sazdağı oldu. Sezonun ilk yarısında birçok maçta bireysel hatadan dolayı takımının gol yemesine sebebiyet veren 31 yaşındaki sağ bek, Amir Murillo'nun Marsilya'dan transfer edilmesinin ardından formaya hasret kaldı.

Gökhan Sazdağı

Son 6 lig karşılaşmasında kadroda olmasına rağmen süre alamayan tecrübeli oyuncu için "Gidebilir" raporunun verildiği öğrenildi.





