Beşiktaş'a El Bilal Toure’den kötü haber: Derbide yok
Beşiktaş'a Fenerbahçe derbisi öncesi Malili yıldızdan kötü haber geldi. Normalde iki hafta içinde takıma dönmesi planlanan oyuncu bir ay daha sahalardan uzak kalacak.
MURAD TAMER - Beşiktaş’ta El Bilal Toure’den kötü haber geldi. Yıldız oyuncu 22'nci haftadaki Başakşehir deplasmanında sakatlık yaşamış ve oyuna devam edememişti. Üst adale yırtığı sebebiyle yaklaşık 1,5 aydır formasından uzak kalan Malili futbolcunun sahalara dönüş süresi uzadı. 24 yaşındaki kanat oyuncusunun normal şartlarda iki hafta içerisinde takıma dönmesi planlanıyordu. Ancak yapılan son değerlendirmelerin ardından oyuncunun, 26 Nisan’da oynanacak Karagümrük karşılaşmasına kadar sahalardan uzak kalabileceği belirtildi.
ÜÇ MAÇ KAÇIRACAK
Bu süreçte El Bilal Toure’nin ligde oynanacak Fenerbahçe, Antalyaspor ve Samsunspor maçlarında da forma giyemeyeceği ifade edildi. Sezon başında Serie A ekiplerinden Atalanta’dan kiralanan Toure, Beşiktaş formasıyla şu ana kadar 18 maçta görev alırken 6 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. Oyuncunun sözleşmesinde 15 milyon avroluk satın alma opsiyonu bulunurken, 15 gole ulaşması hâlinde mecburi satın alma maddesi devreye girecek.
OH ARATMADI
Kanat olmasına rağmen ligin ilk yarısında hücumda daha etkin olan ve forvet gibi performans sergileyen Toure’nin yokluğunu yeni transfer Oh fazla aratmadı.