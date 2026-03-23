Yeni sezon öncesi kadro planlaması kapsamında çalışmalara şimdiden başladıklarını kaydeden Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, 3 ila 7 arasında transfer yapmayı planladıklarını açıkladı.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, gelecek sezonun kadro planlamasına dair açıklamalarda bulundu.

"MAKSİMUM 6-7 TRANSFER YAPACAĞIZ"

Sports Digitale'e konuşan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, "Teknik heyetimizin istediği liste doğrultusunda çalışmalarımızı yapacağız. Gelecek yıla dair minimum 3, maksimum 6-7 transfer yapmayı planlıyoruz. Planlamamıza şimdiden başladık. Önümüzdeki günlerde teknik heyet ile yol haritamızı daha net şekilde belirleyeceğiz." açıklamasını yaptı.

ÇARŞAMBA TOPLANTI YAPILACAK

Başkan Serdal Adalı ve Sergen Yalçın yönetimindeki teknik ekip, çarşamba günü toplantı yapacak ve toplantıda transfer süreci masaya yatırılacak.

