Beşiktaş'ta Serdal Adalı'dan transfer açıklaması: 6-7 oyuncu almayı planlıyoruz
Yeni sezon öncesi kadro planlaması kapsamında çalışmalara şimdiden başladıklarını kaydeden Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, 3 ila 7 arasında transfer yapmayı planladıklarını açıkladı.
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, gelecek sezon için 3 ila 7 arasında transfer yapmayı planladıklarını ve teknik heyetle transfer sürecini görüşmek üzere çarşamba günü bir toplantı yapacaklarını açıkladı.
- Gelecek sezon için minimum 3, maksimum 6-7 transfer yapılması planlanıyor.
- Transfer çalışmaları teknik heyetin istediği liste doğrultusunda yapılacak.
- Başkan Serdal Adalı ve teknik ekip çarşamba günü transfer sürecini görüşmek üzere bir toplantı yapacak.
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, gelecek sezonun kadro planlamasına dair açıklamalarda bulundu.
"MAKSİMUM 6-7 TRANSFER YAPACAĞIZ"
Sports Digitale'e konuşan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, "Teknik heyetimizin istediği liste doğrultusunda çalışmalarımızı yapacağız. Gelecek yıla dair minimum 3, maksimum 6-7 transfer yapmayı planlıyoruz. Planlamamıza şimdiden başladık. Önümüzdeki günlerde teknik heyet ile yol haritamızı daha net şekilde belirleyeceğiz." açıklamasını yaptı.
ÇARŞAMBA TOPLANTI YAPILACAK
Başkan Serdal Adalı ve Sergen Yalçın yönetimindeki teknik ekip, çarşamba günü toplantı yapacak ve toplantıda transfer süreci masaya yatırılacak.
