Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 20 Mayıs Çarşamba günü Beşiktaş Park'ta oynanacak UEFA Avrupa Ligi finali nedeniyle Türkiye Kupası yarı final programında değişikliğine gitti. Beşiktaş'ın son 4 takım arasına kalması halinde yeni tarih belli oldu. TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, kupa fikstürü için "Beşiktaş'ın bir mağduriyeti doğacak. Çözüm bulacağız" demişti.

UEFA Avrupa Ligi finali, Beşiktaş'ın stadında 20 Mayıs Çarşamba günü oynanacak. Stadyumun hazırlıklar için UEFA'ya maçtan günler önces teslim edilmesi gerekiyor. Siyah-beyazlılar için Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finalist olunması halinde mağduriyet oluşacağı için TFF'den muhtemel Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi yeni bir hamle geldi.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu

YENİ TARİH 5, 6 VEYA 7 MAYIS

Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselmesi halinde, söz konusu maçı 12, 13 veya 14 Mayıs tarihleri yerine 5, 6 veya 7 Mayıs tarihlerinden birinde oynayacak.

Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde alınacaklar sonuçlara göre Beşiktaş ile Fenerbahçe, yarı finalde karşı karşıya gelebilir.

"STAT 10 MAYIS'TAN SONRA UEFA'YA TESLİM EDİLECEK"

TFF'den konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

UEFA Avrupa Ligi Finali'ne bu sezon 20 Mayıs 2026 Çarşamba günü Beşiktaş Park Stadyumu ev sahipliği yapacaktır. Final müsabakası sebebiyle Beşiktaş Park Stadyumu'nun 10 Mayıs'tan sonra UEFA'ya teslim edilmesi gerekmektedir. Bu sebeple, Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselmesi halinde 12, 13 veya 14 Mayıs tarihlerinde oynayacağı yarı final müsabakası 5, 6 veya 7 Mayıs tarihlerinden birine alınacaktır. Diğer yarı final müsabakası ise daha önce ilan edildiği gibi 12, 13 veya 14 Mayıs tarihlerinden birinde oynanacaktır. Nihai programlar çeyrek final müsabakalarından sonra ilan edilecektir.

Haberle İlgili Daha Fazlası