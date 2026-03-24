Beşiktaş'ın muhtemel Türkiye Kupası maçının tarihi değişti: TFF gerekçeyi açıkladı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 20 Mayıs Çarşamba günü Beşiktaş Park'ta oynanacak UEFA Avrupa Ligi finali nedeniyle Türkiye Kupası yarı final programında değişikliğine gitti. Beşiktaş'ın son 4 takım arasına kalması halinde yeni tarih belli oldu. TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, kupa fikstürü için "Beşiktaş'ın bir mağduriyeti doğacak. Çözüm bulacağız" demişti.
- 2026 UEFA Avrupa Ligi finaline, 20 Mayıs Çarşamba günü Beşiktaş Park ev sahipliği yapacak. Stat, hazırlıklar sebebiyle 10 Mayıs'tan sonra UEFA'ya teslim edilecek.
- Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselirse, yarı final maçı 12, 13 veya 14 Mayıs yerine 5, 6 veya 7 Mayıs tarihlerinden birine alınacak.
- Diğer yarı final müsabakası ise daha önce ilan edildiği gibi 12, 13 veya 14 Mayıs tarihlerinden birinde oynanacak.
UEFA Avrupa Ligi finali, Beşiktaş'ın stadında 20 Mayıs Çarşamba günü oynanacak. Stadyumun hazırlıklar için UEFA'ya maçtan günler önces teslim edilmesi gerekiyor. Siyah-beyazlılar için Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finalist olunması halinde mağduriyet oluşacağı için TFF'den muhtemel Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi yeni bir hamle geldi.
YENİ TARİH 5, 6 VEYA 7 MAYIS
"STAT 10 MAYIS'TAN SONRA UEFA'YA TESLİM EDİLECEK"
TFF'den konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:
UEFA Avrupa Ligi Finali'ne bu sezon 20 Mayıs 2026 Çarşamba günü Beşiktaş Park Stadyumu ev sahipliği yapacaktır. Final müsabakası sebebiyle Beşiktaş Park Stadyumu'nun 10 Mayıs'tan sonra UEFA'ya teslim edilmesi gerekmektedir. Bu sebeple, Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselmesi halinde 12, 13 veya 14 Mayıs tarihlerinde oynayacağı yarı final müsabakası 5, 6 veya 7 Mayıs tarihlerinden birine alınacaktır. Diğer yarı final müsabakası ise daha önce ilan edildiği gibi 12, 13 veya 14 Mayıs tarihlerinden birinde oynanacaktır. Nihai programlar çeyrek final müsabakalarından sonra ilan edilecektir.