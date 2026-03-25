UEFA Avrupa Ligi play-off turu ikinci maçında İngiliz ekibi Nottingham Forest ile deplasmanda karşılaşacan Fenerbahçe, tribün olayları nedeniyle ceza aldı. Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Benfica da Şampiyonlar Ligi'ndeki olaylı Real Madrid maçı sebebiyle cezaya çarptırıldı.

UEFA, Avrupa Ligi'nde Nottingham Forest ile deplasmanda oynanan maçta yaşananlar nedeniyle Fenerbahçe'ye ceza verdi.

DEPLASMAN YASAĞI

Sarı lacivertliler; meşale yakılması ve sahaya atılması nedeniyle 30 bin avro para cezası, Avrupa'da bir sonraki deplasman maçında taraftar yasağı ve zararlar gerekçesiyle 20 bin 500 avro para cezasına çarptırıldı.

PLAY-OFF TURUNDA VEDA

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında evinde Nottingham Forest'a 3-0'lık skorla mağlup olan Fenerbahçe, rövanşta rakibini deplasmanda 2-1 mağlup etse de turnuvaya veda etmişti.

UEFA'dan Fenerbahçe'ye şok ceza

BENFICA DA CEZA ALDI

UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde olaylı Real Madrid maçı nedeniyle Mourinho'nun çalıştırdığı Portekiz ekibi Benfica'ya da ceza verdi. UEFA, Benfica taraftarlarının ırkçı ve ayrımcı davranışları nedeniyle kulübe 40.000 avro para cezası ve bir sonraki Avrupa müsabakasında tribünün kısmen kapatılması kapatılmasına karar verdi. Benfica'nın bir maçlık tribün kapatma cezası bir yıl süreyle askıya alındı.

Benfica'ya ayrıca, lazer kullanımı nedeniyle 8 bin avro ve yabancı cisim atılması sebebiyle 25 bin avro para cezası verildi. Benfica Yardımcı Antrenörü Pedro Luis Ferreira Machado'ya ise sportmenlik dışı davranış nedeniyle bir maç men cezası verildi.

