Türkiye - Romanya maçının muhtemel 11'leri belli oldu! Montella ve Lucescu'dan sürpriz
A Millî Takım, Dünya Kupası yolunda play-off yarı finalinde Romanya karşısında. Ay yıldızlı ekip, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde bu akşam Romanya’yı ağırlayacak. Bu turu geçersek, Slovakya-Kosova maçının galibiyle karşılaşacağız…
Vincenzo Montella ile iyi bir çıkış yakalayan, Uluslar Ligi’nde A Ligi’ne yükselen A Millî Takımımız, 24 yıllık Dünya Kupası hasretini bitirmek için sahaya çıkıyor. En son 2002 Dünya Kupası’nda boy gösteren ay yıldızlı takımımız, üçüncü bitirdiği bu turnuvanın ardından beş organizasyona katılamadı. Türkiye, Dünya Kupası elemelerinde İspanya’nın ardından grubunu ikinci sırada bitirerek play-off turuna adını yazdırdı. A Millî Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası yolunda play-off turu yarı finalinde bu akşam Romanya’yı ağırlayacak.
Montella'nın Romanya maçı açıklaması: Aklımızda mağlubiyet yok, hedefimiz belli
MAÇ DOLMABAHÇE’DE
Beşiktaş Park’ta 20.00’de başlayacak karşılaşmayı Fransa Futbol Federasyonundan François Letexier yönetecek. Bu kritik maç TV8’den ekranlara gelecek. Türkiye bu karşılaşmayı kazanması hâlinde 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde Slovakya-Kosova eşleşmesinin galibiyle 31 Mart’ta deplasmanda karşı karşıya gelecek. O mücadeleyi kazanan ekip Dünya Kupası’na katılma hakkını elde edecek. Bu iki takım arasındaki play-off yarı final maçı da bu akşam 22.45’te başlayacak.
Mircea Lucescu'dan yıllar sonra gelen itiraf! Türkiye, Arda Güler, Beşiktaş ve Fatih Terim...
MONTELLA’NIN KARE ASI
A Millî Takım’ın başında şu ana kadar 27 maça çıkan teknik direktör Vincenzo Montella, dört isimden kolay kolay vazgeçmedi. 23 maçta forma giyen Abdülkerim’in Montella’nın en çok süre verdiği isim olurken, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız ve Kerem Aktürkoğlu 20’şer maçta forma giydi.
LUCESCU ÇOK MOTİVE
Romanya Teknik Direktörü Mircea Lucescu, “Sahaya çıkıp ruhunu ortaya koyan oyunculara ihtiyacım var. Her şey beyninizde başlar. Başarı veya başarısızlık için ayarları beyninizde yaparsınız. Umarım oyuncularım bu maçı bir dönüm noktası olarak görür ve bir nesli tanıtabilirler” sözlerini kullandı.
ROMANYA ÇETİN ÇEVİZ
Türkiye, tarihinde en çok Romanya ile karşılaştı (26), en çok Romanya’ya yenildi (14), en çok golü de Romanya’dan yedi (49). Rumenlere karşı bugüne kadar beş galibiyet elde eden ay yıldızlılar, yedi maçtan da berabere ayrıldı. İki takım arasında son olarak Cluj’da yapılan özel maçı da Romanya 2-0 kazandı.
MUHTEMEL KADROLAR
Türkiye
Uğurcan
Mert
Ozan (Samet)
Abdülkerim
Ferdi
Hakan
Orkun
Barış
Arda
Kenan
Kerem
Romanya
Radu
Ratiu
Dragusin
Ghita
Bancu
Hagi
Marin
Dragomir
Man
Birligea
Mihaila