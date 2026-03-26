Beşiktaşlı Hyeon-Gyu Oh, aradığı mutluluğu bulduğunu söyledi. Stuttgart’a transferinin iptal olduğu sürecin kariyerindeki en zorlu dönemlerden biri olduğunu söyleyen Güney Koreli golcü, “Geriye dönüp bakınca sanki her şey beni Beşiktaş’a getiren birer adımmış gibi geliyor” dedi.

Beşiktaş’ın Güney Koreli golcüsü Hyeon-gyu Oh, mutluluğu siyah beyazlı formada bulduğunu söyledi. Stuttgart’a transferinin iptal olduğu sürecin kariyerindeki en zorlu dönemlerden biri olduğunu belirten yıldız futbolcu, “Geriye dönüp bakınca sanki her şey beni Beşiktaş’a getiren birer adımmış gibi geliyor” ifadelerini kullandı. Siyah beyazlı formayla yeni bir başlangıç yapan Oh, yaşadığı zorlukların kendisini mental olarak daha güçlü hâle getirdiğini vurguladı.

KEBAP TUTKUSU

Türkiye’de gördüğü ilgiden memnuniyetini dile getiren Oh, taraftar atmosferine özel bir parantez açarken “Türk taraftarların tutkusu inanılmaz ve çılgınca” ifadelerini kullandı. Oh, “Bu bana ekstra enerji veriyor, âdeta dopamin patlaması yaşıyormuşum gibi hissediyorum” dedi. Türkiye’ye yabancı olmadığını da sözlerine ekleyen yıldız oyuncu, kebabı Kore’deyken de sevdiğini belirtirken, vatandaşı Kim Min-jae’nin Türkiye’de bıraktığı olumlu izlenimi sürdürmek istediğini ifade etti.

