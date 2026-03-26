Fenerbahçe, Dortmund’un beyni için devlerle yarışta. Sarı lacivertliler sezon sonunda serbest kalacak Julian Brandt’ın peşine düştü. Yönetim Aston Villa ve Roma’nın da istediği 29 yaşındaki Alman yıldızı ikna etmeye çalışıyor…

MEHMET EMİN ULUÇ - Devre arasında Guendouzi ve Kante hamleleriyle çıtayı yükselten Sadettin Saran yönetimi, sezon sonu için de dev takviyeler planlıyor. Fenerbahçe için Nunez ve Goretzka konuşulurken, şimdi de ortaya Julian Brandt ismi atıldı. Sarı lacivertlilerin, Borussia Dortmund’un 29 yaşındaki 10 numarası için temaslara başladığı öğrenildi. Sezon sonunda bonservisini eline alacak Brandt için Aston Villa ve Roma’nın da devrede olduğu belirtilirken, Fenerbahçe’nin yıldız oyuncunun işini bir an önce bitirmek için şimdiden görüşmeler yaptığı ifade edildi.

Julian Brandt

TEDESCO DA İSTİYOR

Gerçek mevkii 10 numara olan, ancak her iki kanatta da görev yapabilen Julian Brandt, Fenerbahçe’nin ofansta ihtiyaç duyduğu büyük bir boşluğu doldurmak için bütün özelliklere sahip. Kariyer zirvesinde 50 milyon avro piyasa değerine ulaşan Alman yıldız, 20 milyon avroya kadar gerilemiş olsa da bu sezon Dortmund’la çıktığı 34 maçta 10 gol, 3 asistlik katkı sağlayarak değerini gösterdi. Sarı lacivertlilerin, işi bitirmek için bütün şartları zorlayacağı öğrenilirken, teknik direktör Tedesco’nun da bu hamleyi desteklediği belirtildi.

ASENSİO’YA ALTERNATİF

Fenerbahçe’nin Julian Brandt hamlesi, Asensio’nun ayrılık ihtimalini güçlendirdi. Atletico Madrid, Sevilla ve Villarreal’in istediği İspanyol ayrılsa da Brandt boşluğu doldurabilecek bir isim.

