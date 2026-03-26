İlk defa millî takıma seçilen Gabriel Sara çok mutlu. Galatasaray’ın Brezilyalı yıldızı “Okan Hoca ‘Buraya gelirsen büyük maçlarda oynar ve millî takıma seçilirsin’ demişti. O sözler gerçek oldu. Şimdi hayalimi yaşıyorum” sözlerini kullandı.

Galatasaray’da gösterdiği performansla göze giren ve Carlo Ancelotti tarafından hayatında ilk defa Brezilya Millî Takımı’na çağrılan Gabriel Sara, dünyanın en mutlu insanı olduğunu söyledi. Sara “Şu an tam anlamıyla hayallerimi yaşıyorum. Brezilya Millî Takımı’na seçilmek benim çocukluk hayalimdi. Joinville’deki küçük bir sahada futbol oynadığım günleri hatırlıyorum; o günlerden bu noktaya gelmek inanılmaz bir duygu. Ancelotti gibi bir dünya deviyle çalışacak olmak büyük onur. Ondan öğreneceğim çok şey var. Bir kere seçilmek yetmez, burada kalıcı olmalıyım” ifadelerini kullandı.

DOĞRU SEÇİM

Millî takım davetinin kendisine ekstra motivasyon sağladığını belirten Sara, “Artık üzerimde daha fazla sorumluluk var. Hem kulübümde hem de millî takımda en yüksek seviyede kalmak için daha çok çalışacağım. Galatasaray’a gelmeden önce Okan Buruk ile yaptığım ilk görüşmesinde bana, ‘Eğer buraya gelirsen büyük maçlarda oynama şansı bulursun ve performansınla Brezilya Millî Takımı’na seçilebilirsin’ demişti. Verdiği söz tutuldu, ben de doğru seçimi yaptığımı bir kez daha anladım. Amacım hazırlık maçlarında kendimi kanıtlamak ve Dünya Kupası kadrosunda da yer almak” dedi.

G.SARAY’DA ÇOK GELİŞTİM

Galatasaray’ın kendisine çok büyük katkı sunduğunu söyleyen 26 yaşındaki oyuncu, “Hem teknik olarak hem de zihinsel olarak çok geliştim, daha olgun bir halde geldim” diye konuştu.

