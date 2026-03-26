Montella yeter mi o kadar?

Dünya Kupası yolunda oynanacak play-off maçları öncesinde millî takım kadrosunun açıklandığı haberi geldi. Bizim gazeteden kadronun 30 kişi olarak açıklandığını okuyunca dedim ki acaba yanlış mı yazıldı? Ekranlara baktım, bir iki gazete daha inceledim, hepsinde rakam aynıydı. Ben bu satırları yazdığımda üç dört kişi ayrılmıştı takımdan. Montealla, keşke 50-60 kişi açıklasaydın da daha rahat yatıp uyusaydık! Hey gidi hey! Eski günlerde millî takım 15-16 kişi açıklanırdı.

Gole ödül lazım!

Beşiktaş’ın kaptanı Orkun’un mermisi -tabii ki metreyi ölçmedim- rakip kalenin ağlarına takıldığında stat ayağa kalkmıştı. Taraftarların böyle bir gol sonrasında coşması doğaldı. Beşiktaş, Gençlerbirliği’ni 2-0 yendi. Ama Orkun’un bu golü için ona bir özel ödül daha lazım.

Samsun’a üzüldük

Avrupa kupalarındaki temsilcilerimizden Samsunspor deplasmanda Rayo Vallecano karşısında maçı 1-0 kazanmış olmasına rağmen ilk maçtaki 3-1’lik fark yüzünden lige döndü. Sanıyorum ki, Samsunspor için bu maç iyi bir ölçü olarak değerlendirilecektir.

Okan Hoca beceremedi

Galatasaray, İstanbul’da 1-0 yendiği Liverpool’dan deplasmanda dört yedi. Tamam günümüzdeki Liverpool belki de eski Liverpool değil ama yine de İngiliz takımının önemli üç dört kulübünden biridir. Ben Okan Buruk Hoca’dan daha derli toplu bir oyun planıyla o 1-0’lık avantajın kullanılmasını beklerdim. Arsa takımı gibi, ötesi berisi açık oynayınca Liverpool’u da ayın takımı yapıverdiler!

İşte benim voleybolum

Hep yazar, söylerim; benim bu ülkede yakından takip etmeye çalıştığım ve neredeyse iki kulübün amigosu gibi davrandığım voleybolun kadınlar bölümünde Avrupa’da dörtlü finali de yakaladık. Kimlerle mi, tabii ki VakıfBank ve Eczacıbaşı ile. Her iki kulübü ve teknik adamları ile oyuncularını candan kutluyorum.

Saran’ın yeni hedefi

Fenerbahçe’nin başkanı Sadettin Saran’ın 2027 kongresini hedef olarak belirlediğini öğrendim. Zaten öyle de olmalıydı. Aziz Yıldırım zamanında bir yabancı oyuncu transferinde yaptığı hata yüzünden yönetimden dışlanmıştı. Zaten Ali Koç’a rağmen seçilip başkan olduysan o kısa metrajlı yeni kongre de ne demek oluyordu ki?

Ekrandan iki saptama!

Geçtiğimiz pazar akşamı Gönül Penceresi isimli TRT Müzik’teki programa dikkat kesildim. Bizim alaturka müziğinin hakikaten önemli bir resitali vardı. Programı hazırlayıp sunanlara teşekkürler… Pardon, bitirmeden; Ben Bilirim isimli bir yarışma programı var. Sunan arkadaş yarışmacıların salondaki taraflarına elini işaret ederek gösteriyor. Yahu arkadaşlar şu davetliler kısmını bir kere ekrana getirin de dişimi kırayım!

Sağ olasın UEFA

Avrupa Futbol Birliği, önümüzdeki sezon yine biz Türkiye’ye beş takımla kupalara katılma hakkı tanımış. İki Devler Ligi, iki Avrupa Ligi ve bir Konferans Ligi… Eh bugünkü futbolumuza bundan daha büyük prim tanınamazdı.

