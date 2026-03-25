Trendyol 1. Lig takımı Sakaryaspor, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla Sportif Direktör Metin Çerlik ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, Sportif Direktör Metin Çerlik ile yollarını ayırdı.

"YOLLARIMIZI AYIRMIŞ BULUNMAKTAYIZ"

Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Çerlik ile karşılıklı anlaşıldığı belirtilerek, "Sportif direktörümüz Metin Çerlik ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine kulübümüze verdiği emekler için teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası