Sürü halinde geldiler, yetkililer 'Yaklaşmayın, sessiz kalın' diye uyardı

Kahramanmaraş Ahır Dağı eteklerinde ala geyik sürüsü görüntülendi. Bölgedeki yaban hayatının zenginliğinin bozulmaması için Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkilileri, vatandaşları kesinlikle yaklaşmamaları konusunda uyardı.

Kahramanmaraş'ta Ahır Dağı'nın yamaçlarında görüntülenen ala geyik sürüsü, hem doğaseverleri hem de bölge halkını heyecanlandırdı.

Şehir merkezine oldukça yakın bir konumda kaydedilen görüntülerde, geyik sürüleri dağ yamacında birlikte hareket ettiği görüldü.

Ahır Dağı'nın güney yamaçlarında yürüyüş yapan bir grup vatandaş tarafından kaydedilen görüntülerde, geyiklerin grup halinde otladığı ve zaman zaman çevreyi dikkatle gözlemlediği fark edildi.

NADİR BİR GÖRÜNTÜ

Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkilileri, geyiklerin alanın doğal yapısına uygun olarak burada zaman zaman görülebildiğini ancak bu kadar toplu halde şehir merkezine yakın alanda gözlemlenmesinin nadir olduğunu belirtti.

Yetkililer, vatandaşları yabani hayvanlarla karşılaştıklarında sessiz kalmaları ve kesinlikle yaklaşmamaları konusunda uyardı.